El destino de cuatro extranjeros en la Liga Saudí queda en el aire

La directiva de uno de los clubes saudíes ha tomado una decisión sobre el futuro de varios de sus jugadores extranjeros, lo que ha suscitado numerosas especulaciones y ha abierto la puerta a múltiples posibilidades.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», la directiva del club Al-Ittifaq ha decidido aplazar su decisión definitiva sobre el futuro de varios de sus jugadores extranjeros.

El periódico explicó que la directiva del Al-Ittifaq ha optado por esperar hasta el próximo mes de mayo, a fin de conocer con claridad la situación presupuestaria del club para la nueva temporada deportiva, respetando plenamente las normas de sostenibilidad financiera.

Al final de la temporada actual expiran los contratos de cuatro destacados jugadores extranjeros: el holandés Georginio Wijnaldum, el egipcio Ahmed Hassan Koka, el escocés Jack Hendry y el colombiano Francisco Calvo.

El periódico reveló que Wijnaldum sigue siendo la opción más destacada y la única que se baraja con fuerza para la renovación en estos momentos, mientras que las posibilidades de que el egipcio Ahmed Hassan Koka continúe parecen muy limitadas, dado que el cuerpo técnico no está convencido de su nivel durante la temporada actual, además de las lesiones recurrentes que han afectado negativamente a sus participaciones.

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Koka solo ha disputado 11 partidos en la Liga Saudí Roshen esta temporada, frente a las 16 ausencias, con un total de 575 minutos jugados en los que marcó un único gol y no dio ninguna asistencia.

Por el contrario, Vinícius ha cuajado una actuación destacada, ya que ha disputado 25 partidos en los que ha marcado 12 goles y ha dado 5 asistencias, mientras que el defensa Jack Hendry ha disputado 26 partidos y el colombiano Francisco Calvo, 24, en los que ha marcado 3 goles y ha dado otras 3 asistencias en todas las competiciones.