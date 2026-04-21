El delantero del Ajax, Wout Weghorst, recibe el mayor elogio desde Enschede

Jan Streuer admira a Wout Weghorst. El director técnico del FC Twente, que dejará el Grolsch Veste al final de esta temporada, lo ve como un ejemplo para el deporte neerlandés.

Su contrato con el Ajax expira pronto y se habla de un posible fichaje gratis por el FC Twente. «Venga o no, ha rendido bien en todas partes», afirma Streuer en el programa regional De Oosttribune.

«Es un chico especial, con mentalidad de ganador, y esos siempre suman en un equipo; en los Países Bajos hay muy pocos».

Además, elogió a Michal Sadílek, mediocampista que jugó 122 partidos con los Tukkers entre 2021 y 2025.

También aprecia a Ramiz Zerrouki, aunque reconoce que el Twente tiene pocos líderes. «Todos los clubes», suspira, y cita a la Bundesliga como ejemplo.

«Por ejemplo, el Borussia Dortmund o el Eintracht Frankfurt: allí seis o siete de los once son auténticos ganadores. Aquí, si tienes tres, ya es mucho. Esa es la diferencia de mentalidad», concluye.