El Daily Mail revela qué drogas consumía Sterling y publica imágenes del accidente

El Daily Mail publicó imágenes del accidente de Raheem Sterling y entrevistó a un testigo que lo presenció el jueves por la mañana en Inglaterra.

El delantero del Feyenoord, de 31 años, chocó el jueves a las 9:00 contra la barrera de seguridad en la M3 de Inglaterra, al volante de su Lamborghini Urus.

Se negó a someterse a un test de drogas y fue detenido.

Se le investiga por conducción temeraria, posesión de una sustancia de clase C y negarse a proporcionar una muestra para análisis. Ha quedado en libertad bajo fianza.

Según el medio, las imágenes muestran al delantero inhalando óxido nitroso justo antes del impacto.

Un testigo, entrevistado por el mismo medio, relata: «Iba de izquierda a derecha. Intenté advertirle con las luces de emergencia, pero no sirvió de nada».

«Al final, cuatro o cinco coches tuvieron que esquivarlo. Vi por el retrovisor cómo se estrellaba contra la barrera de seguridad. Podría haber acabado mucho peor; es un coche potente y, si pisa el acelerador, se sale disparado».







