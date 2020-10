El barcelonismo explota contra el VAR por el penalti a Ramos

El equipo blaugrana se queja de que en la jugada anterior, el defensa blanco empuja a Lenglet.

El FC está indignado con el VAR. El cuadro azulgrana considera que el vídeoarbitraje les ha perjudicado en la jugada del penalti de Clement Lenglet a Sergio Ramos, y no solo por esa acción.

En la acción anterior, se puede apreciar cómo el capitán del conjunto blanco empuja hasta en dos ocasiones al jugador francés del Barça, antes de que Lenglet agarre de la camiseta al central merengue.

Ramos empuja a Lenglet en dos ocasiones antes de que el azulgrana agarre de la camiseta al capitán del Madrid, debió señalar falta a favor del Barça y no penalti.



Koeman estalla contra el VAR

Después del partido, el técnico azulgrana ha estallado contra el vídeoarbitraje y sobre las decisiones tomadas desde la sala VAR, siendo de lo más contundente con la jugada.

"No entiendo el VAR, todas sus decisiones son contra el Barça, en 5 partidos ni una a favor y hay muchos ejemplos, el penalti a Messi del , las rojas de , lo de hoy... Agarrones así los hay siempre en las áreas", expresó para los medios oficiales del club.

En rueda de prensa, el entrenador neerlandés mostró todavía más su indignación. "Quiero saber tu opinión, si dices que sí no estamos de acuerdo, para mí no lo es, le dije al árbitro que ojalá puedan explicarme algún día cómo va el VAR en porque llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona, no entró en la jugada del penalti sobre Messi ante el Sevilla o dos rojas ante el Getafe, esa fue mi pregunta, ¿por qué el VAR siempre es en nuestra contra?".

Busquets, crítico con el vídeoarbitraje

También habló Sergio Busquets. El medio pasó por 'BarçaTV' tras el encuentro y considera que lo sucedido en el Camp Nou es "demasiado castigo", alineándose con su entrenador.

"Es difícil, como dijo Koeman, ves partidos y jugadas así hay muchas, en el campo del hubo una más clara incluso y a veces entra el VAR y a veces no, dicen que deben ser jugadas claras, creo que hoy fue demasiado castigo", expresó.