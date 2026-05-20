El Barcelona aspira a una remontada espectacular, aunque el Atlético de Madrid le disputará el pase

Según Marca, el FC Barcelona quiere fichar a Marc Cucurella. Sin embargo, el lateral izquierdo del Chelsea también interesa al Atlético de Madrid.

Cucurella pasó del Getafe al Brighton en 2021 por 18 millones y allí se consolidó.

Sus buenas actuaciones atrajeron al Chelsea, que en 2022/23 pagó 65 millones por él. Desde entonces es fijo en Stamford Bridge.

En 162 partidos con los Blues ha marcado nueve goles y dado trece asistencias. Esta temporada, el 23 veces internacional sigue siendo titular y ya ha jugado 49 encuentros.

Sin embargo, el español ya había indicado que estaba abierto a regresar a su país natal, y los clubes lo saben. Así, el FC Barcelona —en cuyas categorías inferiores jugó e incluso debutó— sigue de cerca su situación. El actual campeón de Liga vendió a Cucurella en 2020 por unos doce millones al Getafe.

Sin embargo, el Atlético de Madrid prioriza su fichaje y, según Marca, parte con ventaja.

La difícil situación financiera del Barça favorece al Atlético, especialmente por el coste del traspaso. Transfermarkt valora al lateral izquierdo en unos 50 millones de euros.