El AZ podría perder a Peer Koopmeiners: dos clubes están muy interesados

AZ podría perder a Peer Koopmeiners este verano. Según el periodista de fichajes Mounir Boualin, de Soccernews, VfB Stuttgart y Bolonia siguen de cerca al centrocampista. También hay interés italiano por Wouter Goes.

Koopmeiners, que el lunes cumplió 26 años, se formó en la cantera del AZ. A diferencia de su hermano mayor Teun (28), necesitó tiempo para ganarse un puesto en el primer equipo, por lo que sus cesiones al Excelsior y al Almere City no sorprendieron.

Tras su cesión en Almere, su papel en el AZ cambió: se consolidó como mediocampista defensivo y, junto a sus compañeros, ganó la Copa KNVB.

«Creo que en el AZ van a pasar cosas importantes», explica Boualin. «Es casi seguro que Kees Smit se irá, y Troy Parrott también; muchos clubes de la Premier League lo siguen».

«Pero también hay que pensar en Wouter Goes, porque hay mucho interés, sobre todo desde Italia. Creo que encajaría bien allí. Y Peer Koopmeiners, un centrocampista que lo está haciendo muy bien».

«Está en la lista de muchos clubes y, por lo que tengo entendido, el Bolonia, de Italia, y el VfB Stuttgart, de Alemania, lo siguen de cerca y probablemente presenten una oferta concreta». Koopmeiners tiene contrato hasta mediados de 2028 en el AFAS Stadion.

En los últimos años, los centrocampistas neerlandeses suelen triunfar en la Serie A: Jerdy Schouten (Bolonia), Marten de Roon (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan) y Teun Koopmeiners (Atalanta/Juventus) lo demuestran.