El Arsenal perdió el sábado la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain en los penaltis en Budapest. Aun así, el domingo sus aficionados llenaron el desfile de campeones en el norte de Londres.

Los jugadores y el cuerpo técnico recorrieron en autobús descapotable las calles de Islington, donde se encuentra el Emirates Stadium, para celebrar el primer título liguero desde 2004, conquistado la semana pasada en Selhurst Park tras ganar 1-2 al Crystal Palace.

Una semana después llegó la decepción por la derrota ante el PSG, vigente campeón de Europa. Pese a ello, la Policía Metropolitana estimó en 1,5 millones los asistentes que ovacionaron a Mikel Arteta y su plantel.

Así, el Arsenal batió el récord de asistencia a una celebración de este tipo en Inglaterra. En 1999, el Manchester United, tras ganar el triplete bajo la dirección de Alex Ferguson, fue recibido por 500 000 personas.

El segundo lugar lo tiene Liverpool: en 2025 su desfile atrajo a 750 000 personas tras el vigésimo título, entonces con Arne Slot.

El Arsenal, que hace poco arrebató el trono al Liverpool, se proclamó campeón de Inglaterra por decimocuarta vez. La Champions aún se resiste tras las finales perdidas en 2006 y 2026.