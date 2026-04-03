El amuleto de la suerte del Barcelona se impone ante el Atlético de Madrid

El estadio Riazor Metropolitano se prepara para acoger un enfrentamiento de gran envergadura, en el que el Barcelona visitará al Atlético de Madrid en el partido estrella de la jornada 30 de la Liga española, mañana sábado, en el primero de los tres encuentros consecutivos que enfrentarán a ambos equipos esta temporada.

La Federación Española de Fútbol anunció, según un comunicado oficial emitido este viernes, el nombramiento del árbitro internacional Mateo Busquets Ferrer para dirigir este esperado partido.

El diario español «Mundo Deportivo» ha señalado que este será el segundo partido que arbitra para el Barcelona en la actual temporada 2025/2026.

El primer partido fue contra el Rayo Vallecano y terminó en empate 1-1, en el que se produjeron problemas técnicos con el vídeoarbitraje (VAR) que provocaron que no se utilizara durante la mayor parte de la primera parte.

En total, el árbitro ha arbitrado seis partidos del Barcelona en la Liga española, en los que el equipo catalán ha logrado cuatro victorias y un empate (excluyendo el partido contra el Rayo Vallecano).

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El último partido que arbitró esta temporada fue el encuentro aplazado contra el Osasuna, que el equipo catalán ganó por 3-0.

En cuanto al Atlético de Madrid, esta será la sexta vez que Busquets Ferrer arbitra un partido de los rojiblancos en distintas competiciones.

Bajo su dirección, el equipo madrileño ha logrado una victoria y un empate, frente a tres derrotas. Entre esos partidos destacan el empate 1-1 ante el Real Madrid en el derbi de la capital la temporada pasada y la victoria por 0-3 sobre el Valencia en Mestalla.