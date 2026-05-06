El Almere City sueña con volver a la Eredivisie tras vencer al De Graafschap

El Almere City dio un gran paso hacia las semifinales de los play-offs de la Keuken Kampioen al ganar 3-1 en la ida al De Graafschap, con un doblete de Emmanuel Poku y un gol de Marley Dors. La vuelta se jugará el sábado a las 20:00 h en Doetinchem.

El Almere empezó fuerte ante su público: Jamie Jacobs no alcanzó a rematar un centro desde la derecha y Poku lanzó por encima del larguero tras una larga jugada.

Aunque el marcador se mantuvo a cero en los primeros 25 minutos, De Graafschap sufrió la lesión de su referente Reuven Niemeijer, reemplazado por Fedde de Jong.

Cinco minutos después de su entrada, Poku recibió de Jacobs, mantuvo la calma y batió al portero Ties Wieggers: 1-0. Acto seguido Jacobs cabeceó por encima del larguero y falló el 2-0.

Los visitantes mejoraron y, en el descuento, Kok prolongó un saque de banda para que De Jong cabeceara al segundo palo: 1-1.

En la reanudación, los visitantes siguieron llevando la iniciativa, pero el Almere volvió a golpear poco después de la hora de juego. Jacobs centró al segundo palo y Dors cabeceó con precisión para hacer el 2-1.

Los rápidos delanteros locales complicaron la tarea del De Graafschap, como demostró Poku (20), hermano del atacante del Bayer Leverkusen Ernest (22), que dejó atrás a su marcador y batió al portero con un disparo al ángulo en el 78’.

El marcador quedó 3-1, así que este sábado el De Graafschap debe remontar. El ganador de esta eliminatoria jugará las semifinales contra el RKC Waalwijk o el Willem II, que ganó 0-1 en la ida.