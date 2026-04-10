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Al Wehda v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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El Al-Ahli de Yeda recupera su «válvula de seguridad» frente al Al-Duhail

Al Ahli vs Al-Duhail SC
Al Ahli
Al-Duhail SC
AFC Liga de Campeones
R. Ibanez
Arabia Saudita
Catar

El técnico alemán Matthias Jaissle, del Al-Ahli de Yeda, ha recibido un gran impulso anímico de cara al esperado partido contra el Al-Duhail catarí.

El Al-Ahli de Yeda se medirá al Al-Duhail el lunes en los octavos de la Liga de Campeones de Asia.

Según el diario «Al-Riyadiah», el defensa brasileño Roger Ibáñez estará listo para jugar como titular con el Al-Ahli de Yeda en el partido contra el Al-Duhail.

Según el rotativo, los exámenes médicos descartaron cualquier rotura en el isquiotibial.

La baja ante Al-Fayha fue una decisión técnica para darle descanso tras su regreso de la selección brasileña.

AFC Liga de Campeones
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Ibáñez es uno de los pilares en los que confía Yaisle, ya que las cifras reflejan su gran impacto desde su llegada procedente del Roma italiano en el verano de 2023.

Esta temporada ha jugado 37 partidos con el Al-Ahli, marcando 3 goles y dando 3 asistencias.

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