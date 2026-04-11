El Ajax se recupera con una amplia victoria ante el Heracles Almelo

El Ajax venció 0-3 al Heracles Almelo el sábado. Mika Godts y Steven Berghuis (2) marcaron para los de Ámsterdam, que mantuvieron la ventaja pese a la roja a Takehiro Tomiyasu en el final.

Ko Itakura y Oscar Gloukh fueron titulares en Ajax, mientras que Wout Weghorst actuó de nuevo como delantero. Tomiyasu, ya recuperado, comenzó en el banquillo. Kasper Dolberg permaneció en el banquillo todo el encuentro, mientras que el Heracles alineó a los exajacides Remko Pasveer y Naci Ünüvar.

El Ajax empezó con intensidad y creó peligro temprano con Jorthy Mokio y Weghorst. Tras un tiro libre de Berghuis que Pasveer desvió, llegó el 0-1 en el minuto 16: Godts aprovechó una duda del portero y lo superó con elegancia.

Menos de un minuto después, Weghorst cedió a Berghuis, quien, tras una pared, remató con sangre fría. El partido quedó sentenciado, pues el Heracles mostró poca inspiración.

Justo tras el descanso, una jugada elaborada terminó con el 0-3 de Berghuis, que aprovechó otra duda de Pasveer.

Después, el Ajax siguió creando ocasiones y Weghorst y Godts acertaron los postes. El Heracles apenas reaccionó y la afición de Almelo se resignó a una nueva derrota. El equipo de Ernest Faber pareció impotente y sin confianza.

En los últimos minutos, el Ajax sufrió un revés: el suplente Tomiyasu fue expulsado con roja, tras la intervención del VAR, por derribar a Lequincio Zeefuik. Aun así, el equipo aguantó con diez y sumó puntos clave en la lucha por Europa.