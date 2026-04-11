El Ajax parece estar a punto de perder a su principal objetivo para el próximo verano

El Ajax teme que Takehiro Tomiyasu deje el club tras el verano, según el experto en fichajes Mounir Boualin. El equipo holandés quiere retener al exjugador del Arsenal.

Llegó en invierno como agente libre tras varios años inactivo por una lesión persistente.





Ahora está en plena forma y deslumbra con el equipo, por lo que el club duda que pueda retenerlo la próxima temporada.

Además, su salario podría estar fuera del alcance del club.

Si no logra ficharlo, invertirá fuerte en el lateral izquierdo; Owen Wijndal ya no entra en los planes.

Boualin añade que, si se dan las condiciones, el Ajax irá a por Oleksandr Zinchenko, aunque prioriza a alguien que pueda jugar de inmediato, ya que el ucraniano se recupera de una lesión de ligamentos cruzados.