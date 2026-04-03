El ADO Den Haag da un gran paso hacia el título: el SC Cambuur sufre una dolorosa derrota en Venlo

El ADO Den Haag dio el viernes por la noche un gran paso hacia el título de la Keuken Kampioen Divisie. Los de La Haya remontaron un 0-2 en contra para acabar ganando por 4-2, mientras que el SC Cambuur sufrió una dolorosa derrota ante el VVV-Venlo por 3-0.

ADO Den Haag - Jong Ajax 4-2

El Jong Ajax, decimonoveno en la clasificación, comenzó el partido en La Haya de forma más que excelente. El equipo de Óscar García llegó a ponerse con una ventaja de 0-2 ante el líder. Skye Vink abrió el marcador a los quince minutos. El joven delantero mantuvo la calma ante el portero del ADO, Kilian Nikiema, y colocó el balón con precisión en la esquina: 0-1.

Exactamente quince minutos después, volvieron a marcar los jóvenes de Ámsterdam: Abdellah Ouazane inició un contraataque y Don O’Niel tampoco falló: 0-2. Esa amplia ventaja fue rápidamente neutralizada por el equipo local.

Dos minutos más tarde, un disparo de Daryl van Mieghem puso el 1-2 y el 2-2 también llegó antes del descanso. Tras un centro desde la izquierda, fue Jinairo Johnson quien se marcó un gol en propia puerta.

Inmediatamente tras el descanso, el ADO se puso por delante por primera vez en el partido. Juho Kilo aprovechó muy bien un regalo de Tijn Peters. En el último cuarto, Steven van der Sloot sentenció el marcador: 4-2.

VVV-Venlo - SC Cambuur 3-0

El SC Cambuur ya se había asegurado el ascenso bajo la dirección del entrenador saliente Henk de Jong, pero el viernes por la noche vio cómo se esfumaban sus opciones de ganar el campeonato. Mientras que el ADO no cometió ningún error en casa ante el Jong Ajax, el Cambuur cayó derrotado en la lejana Venlo.

Dean Zandbergen se coronó en De Koel como el gran protagonista de la noche. El delantero del VVV marcó para los de Venlo en el primer y último cuarto de hora y, en la fase final, coronó su actuación con un hat-trick: 3-0. La diferencia con el líder, el ADO, se amplía así a nada menos que siete puntos.

Almere City - TOP Oss 3-2

El Almere City sigue luchando por una plaza en los playoffs y, con una victoria por 3-2 sobre el TOP Oss, los de Flevoland dieron un paso en la dirección correcta el viernes por la noche. Gracias a los goles de Emanuel Poku, Julian Rijkhoff y Olivier de Nijs, el equipo de Jeroen Rijsdijk se puso con una ventaja de 3-1. El gol de Mauresmo Hinoke llegó demasiado tarde.

FC Dordrecht - Roda JC Kerkrade 0-3

Anthony van den Hurk volvió a ser el hombre del partido en el Roda JC, que acabó imponiéndose por 0-3 al FC Dordrecht. Con goles en los minutos 19 y 24, Van den Hurk allanó el camino para los de Kerkrade, que —gracias también a un tanto de Iman Griffith— se impusieron sin problemas a los De Schapenkoppen.

FC Eindhoven - De Graafschap 2-2

Una fase final de locura en Eindhoven, donde el De Graafschap perdió el viernes por la noche el tercer puesto a manos del Willem II. Durante 65 minutos hubo poco que disfrutar en la Ciudad de la Luz, hasta que Sven Simons, tras un pase de Tyrese Simons, abrió el marcador. En los últimos compases hubo mucho espectáculo. Kyano Kwint anotó el 1-1 en el minuto 82, pero en el 87 el mencionado Simons pensó que el FC Eindhoven se llevaría los tres puntos. Nada más lejos de la realidad, pues en el quinto minuto del tiempo de descuento Kwint salvó un punto para los Superboeren.

MVV Maastricht - RKC Waalwijk 1-3

El RKC Waalwijk golpeó con fuerza en dos ocasiones durante la primera parte. Jesper Uneken transformó un penalti y Harrie Kuster duplicó la ventaja. Ambos jugadores marcaron por cuarto partido consecutivo. El MVV se repuso y fue Travis de Jong, cedido por el SC Paderborn, quien marcó por la esquina izquierda. Poco antes, el entrenador del MVV, Peter van den Berg, había sido expulsado a la grada con dos tarjetas amarillas. El RKC no se dejó desconcentrar por el 1-2, y Nazjir Held marcó el 1-3 desde cerca.

Willem II - Jong PSV 1-0

Thomas Verheydt marcó tras un rebote, lo que permitió al Willem II ponerse 1-0 arriba en diez minutos. El Jong PSV fue el mejor equipo durante el resto de la primera parte y tuvo mala suerte cuando Mounir El Allouchi estrelló un balón en el poste. El partido siguió siendo emocionante y bastante igualado tras el descanso, pero no se marcaron más goles. Una victoria por la mínima, pues, para el Willem II en su propio campo.

Vitesse - FC Emmen 3-3

Nada menos que cuatro goles en la primera parte en Arnhem. Naoufal Bannis abrió el marcador en el primer minuto y Alexander Büttner transformó un penalti poco después. Lukas Larsen recortó distancias para el FC Emmen al marcar de cabeza tras un córner. El Vitesse recuperó la ventaja de dos goles gracias a Büttner, cuyo potente disparo entró tras golpear en el poste. Romano Postema volvió a meter emoción al partido poco después de la reanudación y Chiel Sunder empató tras una jugada de rebote. Un espectacular empate, pues, en el Gelredome.

Jong AZ - Helmond Sport 2-0

Anthony Smits marcó el 1-0 para el Jong AZ tras un error de la defensa del Helmond. En los últimos compases de la primera parte, Bendegúz Kovács puso el 2-0 para los juveniles del Alkmaar. Un duro golpe para el Helmond Sport, que lo intentó en la segunda parte, pero no fue capaz de darle emoción al partido en Wijdewormer.