Cómo ver el Union St.Gilloise vs Lech Poznan con una VPN

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Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 12:45 King Power at Den Dreef

El Union Saint-Gilloise recibe al Lech Poznan en la Europa League en el King Power at Den Dreef de Lovaina.

El equipo belga llega en un gran momento. El conjunto de David Hubert ha ganado sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y ocupa el cuarto puesto de la clasificación de la fase liga.

Esa racha incluye una victoria por 2-1 a domicilio ante el Celta de Vigo en Europa el 5 de noviembre y un triunfo por 1-0 en la competición doméstica frente al Kortrijk el 22 de noviembre. En ese periodo, el Union ha marcado 11 goles y solo ha encajado cuatro.

El Lech Poznan llega con una trayectoria más irregular. El equipo de Niels Frederiksen perdió 3-1 ante el Benfica en su último partido europeo y cayó frente al Siarka Tarnobrzeg en la copa.

Sin embargo, ha logrado estabilizarse en la Ekstraklasa: empató 2-2 con el Zaglebie Lubin y después ganó 1-0 en el campo del GKS Katowice el 22 de noviembre. El Lech ocupa el 35.º puesto de la clasificación de la Europa League y necesita sumar puntos.