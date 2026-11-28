Cómo ver el Real Sociedad-Sevilla con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que tiene los derechos de emisión.

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Previa del partido

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 15:00 Reale Arena

La Real Sociedad recibe al Sevilla en el Reale Arena de San Sebastián en un partido de LaLiga entre dos equipos separados por dos puestos en la clasificación.

El equipo local llega en una mala racha. El conjunto de Pellegrino Matarazzo perdió 2-1 ante el Crystal Palace en la Europa League el jueves después de adelantarse gracias a Mamadou Sarr. La expulsión de Jon Martin cambió el rumbo del partido.

Antes había caído 3-2 en Liga en el campo del Racing de Santander. La Real Sociedad ha perdido tres de sus últimos cinco partidos y buscará un buen resultado en casa para enderezar el rumbo.

El Sevilla llega invicto en sus dos últimos partidos de Liga. El equipo de Luis Garcia empató 1-1 con el Real Betis en el derbi gracias a un gol en el tiempo añadido del canterano Kike Salas, que rescató un punto.

Fue el mejor equipo durante buena parte de aquel partido y generó numerosas ocasiones. La incógnita es si podrá mantener esa ambición ofensiva en San Sebastián.

La Real Sociedad ocupa la quinta posición y el Sevilla, la séptima, por lo que el resultado importa en la lucha por los puestos europeos.

Aquí tienes cómo seguir el partido, además de las novedades de los equipos y su estado de forma antes del encuentro.

A continuación se indican los canales de televisión y las opciones de streaming para ver el Real Sociedad-Sevilla. Utiliza el enlace para verlo en directo si está disponible en tu región.

Novedades de los equipos y plantillas