La dolorosa confesión de Cristiano: "Nunca hablé con mi padre"

Al progenitor del Comandante no le tocó ver ninguno de los logros individuales de su hijo.

Pocas veces se ha visto a Cristiano Ronaldo estremecido hasta las lágrimas. La entrevista que el canal ITV hizo al portugués consistió una de esas contadas oportunidades en las que se pudo ver algo más allá de la estrella de la . El tema de su padre causó la conmoción en él.

"Creí que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar. Pero nunca vi estas imágenes. No sé de dónde… Tengo que tener estas imágenes para mostrárselas a mi familia. Pero realmente no conozco a mi padre al ciento por ciento. Era una persona alcohólica. Nunca hablé con él, como una conversación normal. Fue difícil", reveló en diálogo con el periodista Piers Morgan seguido al momento en el que lloró y se había dado a conocer un día antes.

El progenitor del lusitano se llama José Dinis Aveiro y feneció en el 7 de septiembre de 2005, a los 51 años, debido a una insuficiencia hepática. En ese entonces, CR7 tenía 20, aún defendía los colores del y todavía no ganaba ningún Balón de Oro.