Diego Lainez: "Es una ilusión ir a los Juegos Olímpicos y voy a trabajar para estar allí"

El mexicano habló para Canal Radio Sur, hablando sobre su presente, sus compañeros y la Selección mexicana.

Durante los últimos días mucho se ha hablado respecto a Diego Lainez y la posibilidad de que asista al Preolímpico y los , pues sería una pieza clave con la que le gustaría contar a Jaime Lozano el próximo verano.

El futbolista del dio una entrevista para Canal Radio Sur, en la que refrendó su deseo de asistir a Tokio 2020, además de contar su presente en el club y cómo ha sido su experiencia en estos nueve meses de aventura europea.

“Es una ilusión ir a los Juegos Olímpicos y voy a trabajar para estar allí. Voy a hacer todo para tener minutos y ganármelo”, expresó el exAmérica, asumiendo que sería una de las piezas clave en el proceso, que busca refrendar la Medalla de Oro conseguida en Londres 2012.

Sobre cómo está llevando la falta de minutos, Diego se sinceró y peleará para ganarse un lugar. "Yo lo que quiero es jugar, pero entiendo que tengo que trabajar para eso. Es mi objetivo, voy a trabajar para cuando llegue la oportunidad, no soltarla. Respeto mucho a los compañeros y sé que si me quiero ganar un puesto, tengo que trabajar. En cada entrenamiento doy lo mejor que puedo y con el futbol que tengo dentro, espero aprovecharlo cuando juegue”.

Finalmente, el delantero mexicano se dijo tranquilo con la presión que empieza a tener en el equipo, pues las expectativas que había causado en su llegada eran muy altas. “Al final esas cosas no me afectan lo más mínimo, ni cuando se habla bien ni cuando hay algún bachecito. En algún momento de mi corta carrera me tocaron momentos malos, pero nunca me ha influido eso y siempre mantengo los píes en la tierra".