Dida sitúa a Maignan entre los mejores de Europa: «Junto a Donnarumma y Raya»

Nelson Dida, el legendario exguardameta rossonero, dirigió al equipo sub-17 y luego fue ascendido al primer equipo en la temporada 2020-2021 como preparador de porteros, contribuyendo al desarrollo de Gigio Donnarumma y Mike Maignan antes de abandonar el club. En una entrevista concedida a Repubblica, habló así de su antiguo pupilo francés: «Desde que llegó al Milan, surgió una amistad. Mike es una persona estupenda. Es un futbolista siempre concentrado, con unas ganas increíbles de ganar. Este año lo está haciendo muy bien, ha recuperado la forma. Estoy seguro de que aún tiene mucho que aportar al Milan. ¿Si Maignan está entre los mejores porteros de Europa? Sí, también por su constancia. Después pondría a Donnarumma. Otro que me gusta es Raya, del Arsenal».