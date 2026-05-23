Dest y Pepi, del PSV, conocerán pronto si jugarán el Mundial

Ricardo Pepi y Sergiño Dest, del PSV, han sido convocados por Estados Unidos para el Mundial, según The Athletic. También figura el exjugador del PSV Malik Tillman, ahora en el Bayer Leverkusen. Pochettino anunciará la lista definitiva pronto.

Para Dest, con 37 partidos internacionales, será su segundo Mundial; ya jugó en Catar 2022, cuando cayeron 3-1 ante Holanda en octavos.

Pepi y Tillman se preparan para su primer Mundial: el delantero suma 35 partidos con Estados Unidos y el centrocampista 28. También fue convocado Haji Wright, autor de un gol ante Holanda hace casi cuatro años.

Estados Unidos, anfitrión junto a Canadá y México, enfrentará en el grupo a Paraguay, Australia y Turquía, y antes jugará amistosos contra Senegal y Alemania.

Convocatoria completa de Estados Unidos para el Mundial:

Porteros: Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire)

Defensa: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (Toulouse), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus Crew)

Centrocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldán (Seattle Sounders FC), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Christian Pulisic (AC Milan), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds United).

Delanteros: Folarin Balogun (AS Mónaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City), Timothy Weah (Olympique de Marsella) y Alejandro Zendejas (Club América).