Derksen responde a una pregunta sobre el «ataque» a un conocido entrenador neerlandés

En el podcast «Groeten uit Grolloo», Johan Derksen responde a un oyente que afirma que los programas «Vandaag Inside» y «De Oranjezomer» atacan a Fred Rutten, seleccionador de Curaçao, para facilitar el regreso de Dick Advocaat de cara al próximo Mundial.

«Entiendo perfectamente el punto de vista de Guus (el oyente en cuestión, nota del editor)», comienza Derksen el lunes. «Pero lo cierto es que Dick Advocaat es casi un amigo del programa Vandaag Inside. A todos nos cae bien y nos visita con frecuencia».

“Wilfred Genee es amigo del director de Corendon y René van der Gijp es amigo personal de Dick”, añade. “A mí también me cae bien, pero soy el único que pone algún pero. Wilfred y René querían que volviera cuanto antes, y entiendo a los jugadores: estaban acostumbrados a él. La opinión de los jugadores me parece muy importante”.

Si los jugadores están tan descontentos con el sucesor, hay que pensar si vale la pena iniciar esta aventura. Entiendo que la federación de Curaçao tenga otra postura, pues Dick abandonó el barco en dos momentos clave. Fue por motivos personales, pero se fue».

“Ya no estuvo en un partido clave de la fase de grupos ni iba a ir al Mundial de Estados Unidos. ¿Y a la tercera tenemos que decir ‘vamos, traigamos a Dick’?”, pregunta en voz alta el analista de Grolloo. «Y que vuelva a dejarlos plantados en plena fase de grupos porque hay problemas en los Países Bajos. Entiendo a la federación, que prefiere quedarse con Fred».

«Corendon está emocionalmente involucrado y quiere que Dick regrese. Sin embargo, no creo que un patrocinador deba interferir en la política de la federación y del seleccionador. Al retirarse, van demasiado lejos. Si esa es la razón para dejarlo tras el Mundial, Corendon no es el patrocinador adecuado para una federación o un club», afirma Derksen, quien entiende por qué Advocaat es tan popular.

Dick es más mediático, es el osito de peluche de Holanda, con una imagen muy buena. Fred, en cambio, es un técnico competente y serio. Con él no hay risas ni jolgorio; solo trabajo. Quiere un Mundial serio. Pero, en mi opinión, con Dick perderían tres veces y con Fred también», concluye Derksen, que no espera gran cosa de Curaçao en la Copa.