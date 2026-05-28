Derksen destroza el elogio de Sneijder hacia Infantino: «¡Estafador!»

Los elogios recientes de Wesley Sneijder a Gianni Infantino han molestado a Johan Derksen. El invitado de Vandaag Inside, conocido por su franqueza, llama «estafador» al presidente de la FIFA.

Sneijder acudió al podcast Gianni's Imperium y, como miembro de FIFA Legends, jugó partidos de exhibición y asistió a actos oficiales, incluido el Mundial de Catar 2022.

El analista ya conoce bien a Infantino y lo estima. «Es súper amable. Es raro decirlo, ¡pero es muy tierno! Tiene un gran corazón y se preocupa por todos», declaró esta semana en la NOS.

A Derksen no le importa el elogio de Sneijder a Infantino: «Se lo reprocho mucho a Wesley. Se siente muy honrado de presentarse con esos veteranos y ese pequeño equipo. Pero si crees que Infantino es un hombre agradable, no tienes ni idea de la naturaleza humana».

«¡Infantino es un estafador de primera! Solo le importa una cosa: no el fútbol, no la FIFA, sino Infantino», afirma Derksen, opinión que comparte Valentijn Driessen.

«Basta ver con qué dictadores se relaciona. Compra votos en la FIFA y luego Sneijder lo pinta como un “hombrecito súper simpático”. No lo es. Infantino está vendiendo el alma del fútbol».

El presentador Wilfred Genee recuerda que Sneijder es el jugador con más partidos internacionales (134) de la selección holandesa, pero ese dato no impresiona a Derksen ni a Driessen.