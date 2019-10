Darwin Cerén: “La comida no era del todo buena”

El volante del Houston Dynamo aclaró qué pasó con la alimentación en el Caribe.

Wilson Gutiérrez, técnico de Alianza, dijo el pasado miércoles, en conferencia de prensa, que habló con los jugadores que su equipo presta a la Selección de El Salvador le manifestaron que la alimentación no fue la mejor en la semana completa que estuvieron en el Caribe para los partidos de Liga de Naciones CONCACAF.

Darwin Cerén, mediocampista de la Selecta, comentó sobre esa queja en conversación con el programa “Los Provocadores”: “La comida no era del todo buena. Comíamos pollo, carne, pero en sazones diferentes, que quizás eso lo hacía diferente a lo que estamos acostumbrados, no nos gustó el sabor, uno está acostumbrado a otras cosas. Había suficiente comida, de eso no había problema”.

El todavía jugador del agregó: “No es primera vez que lo experimentamos, pero en la selección lo más importante es que todos estén saludables. Uno nunca sabe las cosas que pueden pasar en un partido”.

Por otra parte, el volante de marca sigue sin conocer cuál será su futuro deportivo con el equipo de la , ya que se le terminó el contrato y espera reunirse en las próximas semanas con los directivos y definir que pasará con su relación con el club de Houston.