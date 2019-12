Darwin Cerén analiza su año deportivo

El volante del Houston Dynamo renovó por un año con el equipo de la MLS.

Darwin Cerén recientemente fue renovado por el , al ser considerado nuevamente por Tab Ramos, quien será su nuevo técnico en la temporada 2020 que está prevista para iniciar en marzo.

“Para mí ha sido un año duro. No ha sido el año que quizá yo esperaba, pero Dios sabe por qué lleva así las cosas. Lo más importante es que estoy tranquilo”, analizó Cerén sobre el año que vivió con el equipo de la ciudad espacial.

Darwin contó al periódico “El Gráfico” sobre la llegada de Tab Ramos al cub: “En lo poco que he podido hablar con él, el profesor te demuestra la confianza que tiene en los jugadores. Fue él quien me habló y me dijo que me necesitaba en el equipo y eso te genera una gran confianza. Al final, solo fue de llegar a un acuerdo en lo económico”.