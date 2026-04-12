Danny Buijs está encantado con su propio jugador: «¡Es increíble lo que se vive!»

Danny Buijs critica la actitud de Luka Tunjic. El centrocampista del Fortuna Sittard se retiró de la convocatoria sin previo aviso y ahora está en Alemania, según el entrenador.

«Tunjic se retira de lanada», resopla Buijs antes del partido contra el NAC. «¿Por qué? Dice que no está disponible».

«Llevaba semanas entrenando y jugando, pero de la noche a la mañana dice que ya no puede ni entrenar ni jugar, y desapareció». Pascal Kamperman apunta que puede deberse a su situación contractual y a un posible futuro en otro club.

«Es lo más probable», responde Buijs. «Pero hoy hay mucha gente involucrada. A veces sorprende lo que uno vive», suspira. «¿Si sé dónde está? Supongo que en Alemania».

«Por dentro me corroe», admite. «Los agentes tienen hoy un papel muy importante sobre los jugadores. Los clubes pagan los sueldos a tiempo y esperan compromiso, pero a veces el equilibrio se rompe».

«Seguimos teniendo un grupo fantástico y quiero dedicar mi tiempo y energía a él», concluye Buijs. Si el Fortuna vence al NAC, ascenderá al undécimo puesto de la Eredivisie.