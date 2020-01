Daniel Messina da la cara ante los malos resultados

Águila es el sotanero del torneo después de tres jornadas disputadas.

El técnico Daniel Messina llegó con la intensión de llevar al Águila a buscar un título más, pidió los refuerzos que deseaba y se los dieron, pero el triunfo no ha llegado para los orientales en tres jornadas del torneo Clausura 2020 y ese mal momento empieza a inquietar a la afición.

En conversación con el programa “Los Provocadores”, Messina dijo: “No estamos convirtiendo, a veces nos apuramos, a veces tenemos mala suerte porque también yo creo que agigantamos la figura de los porteros, porque contra Independiente salió figura Matías Coloca, creo que también fue un gran responsable Meme González con una buena actuación”.

Sobre las críticas que recibe del funcionamiento del equipo, el entrenador argentino indicó: “Yo no lo veo así, porque lo veo en el compromiso en el día a día en el trabajo. Si hubiera un jugador que no tenga compromiso quédense tranquilos que no estaría ni dentro del plantel; después cada uno se hará cargo de sus cosas. El que no rinde no va estar en el equipo”.