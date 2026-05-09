Curiosa estadística: un holandés del Liverpool no tocó el balón hasta el minuto 41

Tras el 1-1 ante el Chelsea, la prensa británica concluye que el Liverpool necesita unas largas vacaciones. El equipo de Arne Slot volvió a decepcionar el sábado y un holandés lo pasó mal.

Cody Gakpo, con 48 partidos internacionales, jugó como delantero centro mientras el joven Rio Ngumoha, de 17 años, actuaba en la banda izquierda. La decisión no funcionó, según GOAL.

«Le costó entrar en el partido y, cuando recibía, parecía sin confianza. Lástima que estuviera en fuera de juego en el centro que acabó en el cabezazo anulado de Jones», explica la cronista Ameé Ruszkai, que le otorga un 4.

This Is Anfield va más allá y le pone un 3: «¿Ha habido en los últimos años una actuación más anónima de un jugador del Liverpool?».

«Parece increíble, pero Gakpo no tocó el balón hasta el minuto 41 y, antes de eso, solo cometió la falta que originó el gol del Chelsea. Incluso se puso en fuera de juego cuando asistió a Jones en la segunda parte para un remate de cabeza, en una tarde desastrosa», sentencia el medio.

Para Daily Mail, Gakpo sufrió y Ngumoha ya lo supera en la jerarquía: «Solo jugó por las lesiones de otros delanteros».

Slot lo reemplazó en el 77’ tras apenas 12 toques, síntoma de su complicada temporada.