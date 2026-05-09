Curazao sufre un duro revés justo antes de su debut en el Mundial

A principios de esta semana, Wilfred Genee afirmó en «Vandaag Inside» que Dick Advocaat iría al Mundial con Curazao. Poco después se confirmó que no sería así. Ahora Curazao sufre las consecuencias.

A finales de febrero, el técnico renunció por la enfermedad de su hija y fue reemplazado por Fred Rutten.

Genee añadió que ya había conversaciones entre bastidores: «Ahora mismo están hablando, creo que también han hablado con Dick». La junta directiva de cinco miembros de la federación debatía si elegir a Rutten o a Advocaat.

El viernes, el presidente de la federación, Gilbert Martina, confirmó que Advocaat no regresará y que Rutten permanecerá al frente para el Mundial.

La decisión tiene consecuencias para The Blue Wave, pues el patrocinador principal de la selección dejará de colaborar tras el Mundial de 2026. El director general de Corendon, Atilay Usli, apoyaba el regreso de Advocaat, por lo que la firma retirará su patrocinio tras la Copa.

El director general cumplirá sus obligaciones financieras hasta el Mundial. «Soy un hombre de palabra», afirmó en Èxtra. También aclaró que Corendon ya no patrocina a Curaçao.

Tras la clasificación de Curaçao para el Mundial, la empresa se rebautizó como CorenDick por un día, juego de palabras con «Cor» y «Dick», en alusión al asistente Cor Pot y al entonces seleccionador Dick Advocaat.