Cuánto cuesta el fichaje de Jamal Musiala, estrella de Alemania en el Mundial de Qatar 2022: contrato con el Bayern Múnich, cláusula de rescisión y rumores

El teutón es una de las figuras emergentes del momento y su nombre suena con fuerza en la Copa del Mundo.

Jamal Musiala. Ese es el nombre y el apellido de uno de los chicos de moda en el Mundial de Qatar 2022. Y eso que Alemania apenas suma un punto de seis posibles en la Copa del Mundo.

Pero el joven jugador del Bayern Múnich, que ya venía llamando la atención de los grandes clubes de Europa por sus actuaciones en la Bundesliga y en la Champions League, está teniendo un papel importante con el combinado teutón en la cita ecuménica.

Nacido el 26 de febrero de 2003 (tiene apenas 19 años) en Stuttgart, Musiala juega de mediocampista ofensivo y su descaro brilla en Qatar, donde fue clave para que Alemania siga con vida al dar la asistencia del empate contra España en el gol de Füllkrug. Pero su fútbol va más allá de las estadísticas. Para apreciarlo sólo hay que verle.

Dio sus primeros pasos en Inglaterra (se fue a vivir a Londres a sus 7 años y se formó como futbolista en el Chelsea hasta sus 16), pero regresó a su país para destacarse en el Bayern Múnich e irrumpir en la elite del fútbol europeo desde la temporada 2022-23, aunque su primer partido en Bundesliga con el Bayern lo jugó el 20 de junio de 2020 (ante el Friburgo), convirtiéndose en el jugador más joven del club en debutar en el campeonato liguero (17 años y 115 días).

En total, Musiala, que defendió la camiseta de la Selección de Inglaterra en las categorías menores de los británicos, lleva 27 goles con el campeón de Alemania, siendo 12 de ellos en la actual campaña (22 partidos).

Su velocidad, sus pases, su juego creativo y su capacidad goleadora han despertado comparaciones con otros grandes nombres, y el excapitán de la selección alemana Lothar Matthäus lo ha comparado con el mismísimo Lionel Messi.

"Creo que una comparación con Messi es algo así como un honor", declaraba Musiala en una rueda de prensa. "Él juega al máximo nivel durante tanto tiempo y ser comparado con él es un poco difícil. Solo me centro en mí y en lo que puedo hacer mejor como Jamal y seguir adelante".

En Goal le presentamos a los aficionados la información de mercado que deben de saber al respecto sobre el joven y talentoso mediocampista alemán, que con sólo 19 años ya jugó más de 100 partidos con el Bayern...

CUÁNTO CUESTA MUSIALA

Hoy en día, en noviembre de 2022, el sitio especializado "Transfermarkt" lo tasa en 100 millones de euros. En julio de 2020, cuando apenas tenía 17 años, su valor para la misma fuente era de apenas 1 millón de euros.

HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO MUSIALA CON EL BAYERN

Musiala tiene contrato con el Bayern el 30 de junio del 2026. Precisamente para prevenir los cantos de sirena de otros clubes del Viejo Continente, en marzo de 2021 fue que estampó su rúbrica para la extensión del vínculo.

CUÁL ES LA CLÁUSULA DE MUSIALA EN EL BAYERN

Según "Bild", no hay cláusula de salida para el joven alemán. Por otro lado, el Bayern no tiene previsto entablar conversaciones contractuales con Jamal Musiala y no ve la necesidad de hacerlo, ya que tiene contrato hasta 2026 con una cláusula de ajuste salarial dinámica incluida.

QUÉ RUMORES O EQUIPOS ESTÁN INTERESADOS EN MUSIALA

El jugador no quiere irse del Bayern y no está a la venta, tal y como ha mencionado Salihamidzic en declaraciones para "Sky Sports". Sin embargo, no son pocos los grandes clubes de Europa que suspiran por los servicios de Musiala. El propio atacante alemán reveló en la entrevista con "BILD" que el Barcelona era su equipo favorito, aunque de la Premier League han sonado el Liverpool y el Manchester City como posibles interesados.