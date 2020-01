Cristiano Ronaldo igualó récord mundial de Alexis Sánchez

El chileno y el portugués son los únicos jugadores en marcar un hat-trick en la Premier League, La Liga y Serie A.

Cristiano Ronaldo arrancó el 2020 de la mejor manera. El portugués convirtió un hat-trick en la victoria 4-0 de sobre , la que le permitió a su equipo colocarse como único líder de la competencia hasta que el Inter dispute su partido contra el Napoli.

Con este triplete, el luso igualó el récord mundial que ostentaba Alexis Sánchez, según dio cuenta el sitio estadístico Squawka Football. Y es que tanto el hombre de la Vecchia Signora, como el chileno, son los únicos futbolistas que han anotado en tres ocasiones durante un mismo partido en la Premier League, la de y española.

El Niño Maravilla logró este registro con la camiseta del tras marcarle tres veces al (5-2 en 2015) y al (5-1 en 2016). En la competencia italiana, en tanto, le anotó un póker al Palermo (defendiendo al ), mientras que en el torneo hispano, por las filas del , lo hizo frente al , en 2014.

Alexis Sánchez and Cristiano Ronaldo are the only footballers to score a hat-trick in the Premier League, LaLiga and Serie A.



The total number of hat-tricks they have is slightly different. 😅 pic.twitter.com/QiT2HkndXu — Squawka Football (@Squawka) January 6, 2020

Only two footballers have scored a hat-trick in:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

🇪🇸 LaLiga

🇮🇹 Serie A



Alexis Sánchez & Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/VW8LXZjDjM — Squawka Football (@Squawka) January 6, 2020

Cabe destacar, eso sí, que Cristiano es el futbolista que más hat tricks anotó en los últimos 12 años, en las cinco ligas más importantes de Europa. CR7 acumula 36 tripletes desde enero de 2008, dos más que Lionel Messi y 20 más que Luis Suárez, quienes completan el podio. La Juve sueña con que el luso mantenga este nivel durante el resto de la temporada.