Crespo a GOAL: "Me duele muchísimo no haber conseguido un título con la Selección, quiero tener revancha como entrenador"

El exdelantero reconoció su fanatismo por la Albiceleste y dejó claro que "la vara es muy alta", pero que ganar el Mundial siempre fue su deseo.

Hernán Crespo es un símbolo de una era de la Selección argentina. Sin embargo durante casi cinco años debió correr detrás de Gabriel Batistuta en la lucha por el puesto. Estuvo en '98 y Corea- 2002, pero su gran chance como titular llegó en el Mundial 2006, donde sufrió la eliminación contra el anfitrión en cuartos de final, por penales. Más allá de la cuestión personal de su participación en el equipo, su máximo dolor es no haber podido ganar la Copa del Mundo.

Durante la entrevista con GOAL en Instagram Live, el exdelantero reconoció que actualmente sigue fanatizado desde otro lugar, al contar que "la Selección me saca, no puedo. Ahí está el hincha, es demasiado. Uno ya tiene un ojo diferente que ya es natural, pero vibro como un hincha, poco de análisis. Eso recién lo hago después de los partidos. La Selección saca lo peor de mí. O lo mejor".

Y respecto a su pasado de más de una década con la Albiceleste, admitió que "es un gran dolor no haber conseguido un título con la Selección. Nada alcanza. Uno quiere ser campeón del mundo. Estoy orgulloso del oro panamericano y la medalla olímpica, pero yo quería ser campeón del mundo y no lo logré. Eso me duele muchísimo ¿La vara muy alta? Y sí, pero eso es lo que yo deseaba con todo mi corazón".

Y para cerrar, dejó claro que tiene un objetivo a futuro en su nuevo rol: "Intentaremos tener revancha, desde otro lugar: me encantaría ser técnico de la Selección el día de mañana y volver a representar a Argentina", afirmó.