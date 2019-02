Coudet se vuelve a encontrar con Armani, su peor pesadilla

El Chacho lo enfrentó cinco veces y siempre terminó derrotado y con el arquero casildense como figura. ¿Tendrá revancha este domingo?

Los partidos más recientes entre River y Racing generaron un nuevo y particular clásico aparte entre Franco Armani y Eduardo Coudet. En los más de cuatro años de carrera como entrenador que lleva el Chacho, ningún otro jugador rival lo hizo sufrir tanto como el arquero casildense, con quien volverá a verse las caras este domingo cuando su equipo visite al de Marcelo Gallardo, por la fecha 18 de la Superliga.

"La verdad es que ya no lo quiero ver más a Armani. Para mí es una mala experiencia cruzarlo. Pobre, no tengo nada contra él, obviamente que es un arquerazo, pero no lo quiero cruzar", reconoció el DT en conferencia de prensa tras el gran partido que el '1' había tenido frente a la Academia, el 8 de abril de 2018, en el triunfo 2-0 del Millonario por la Superliga, como visitante.

Es que cada vez que a Coudet le tocó cruzarse con Armani, ya sea en Atlético Nacional de Medellín como en River, sus equipos se fueron derrotados e incluso eliminados de torneos internacionales, y con el agregado de que el ex-Deportivo Merlo siempre tuvo actuaciones más que destacadas.

La primera "mala experiencia" del técnico 44 años con el arquero de la Selección argentina se dio en mayo del 2016. Rosario Central venció 1-0 a Nacional en Arroyito, por la ida de los cuartos de final de la Libertadores. Sin embargo, aquella noche Armani protagonizó una triple atajada impresionante para evitar que la diferencia fuera mayor y así empezar a construir la clasificación: una semana después, el Verdolaga ganó 3-1 en Colombia y dejó afuera de la Copa al Canalla.

Cambiaron de clubes casi al mismo tiempo. Mientras que Coudet firmó con Racing a mediados de diciembre del 2017, Armani fue anunciado un par de semanas después como uno de los refuerzos estrella para un 2018 que terminaría siendo perfecto para los de Núñez.

Y tras la victoria de abril en el Cilindro por el torneo local, el destino los volvería a cruzar. Otra vez en una Copa Libertadores. Otra vez en instancias de eliminación directa. Otra vez con Armani como figura. En el partido de ida por los cuartos de final, en Avellaneda, el arquero les negó el gol a Gustavo Bou, primero, y a Jonatan Cristaldo, sobre la hora, para mantener el cero parcial en la serie.

🤲👏👏 ¡Mira las atajadas de Armani! El arquero de @CARPoficial volvió a cerrar su arco y aseguró el 0-0 ante @RacingClub por la #CONMEBOLLibertadores. Ni Bou, ni Cristaldo pudieron con él pic.twitter.com/vzexAVT43p — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 10 de agosto de 2018

En la revancha en el Monumental, otras dos salvadas, esta vez ante Matías Zaracho y Bou, terminaron de confirmar al ex-Atlético Nacional como una de las piezas fundamentales para las aspiraciones del Millonario en el certamen continental. Y como lo que Coudet asumió hace tiempo que es: su peor pesadilla.