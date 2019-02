Contundente: la carta de Icardi para los hinchas y dirigentes de Inter

El delantero argentino dejó en claro que no se irá del Neroazurro y les apuntó a los dirigentes. "No sé si hay deseo de actuar y resolver las cosas".

Esta vez, Mauro Icardi no quiso dejar mensajes enigmáticos sobre su presente y su futuro. Por el contrario, fue muy contundente: seguirá en Inter aunque la relación con los dirigentes del club italiano está prácticamente rota.

"A pesar de todo he decidido quedarme por el amor a estos colores", dice el delantero argentino en un comunicado publicado en sus redes sociales y detalla: "He rechazado ofertas que un jugador difícilmente rechazaría. Estos son mis valores por los que siempre he luchado".

Respecto a su vínculo con los directivos, no anduvo con demasiadas vueltas: "No sé si en estos momentos hay amor y respeto hacia el Inter y hacia mí por parte de quienes toman decisiones. No sé si hay deseo de actuar y resolver las cosas sólo y exclusivamente por el bien del Inter. En una familia pueden pasar muchas cosas; buenas o malas. Y por amor se puede soportar mucho, de todo. Pero el respeto nunca debe faltar. Estos son mis valores, estos son los valores por los que siempre he luchado", arremetió el capitán y destacó la importancia que Inter tiene para él: "He jugado con dolores físicos que me han llevado a las lágrimas después del partido, incluso al día siguiente. Pero siempre insistí para estar en la cancha, incluyo yendo en contra de las recomendaciones médicas”. ¿Cómo seguirá la novela?