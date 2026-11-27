Cómo ver el Gran Premio de Qatar con una VPN

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Previa de la carrera

Kimi Antonelli llega al penúltimo Gran Premio de la temporada como el campeón del mundo de pilotos más joven de la historia de este deporte, pero aún quedan muchas cosas por decidir en las dos carreras que restan de la campaña de Fórmula 1 de este año.

Antonelli, de 20 años y primer italiano que gana el campeonato de pilotos desde Alberto Ascari en 1953, tiene una ventaja inalcanzable al frente de la clasificación. Sin embargo, la lucha por acabar segundo y tercero en el podio final de la temporada sigue abierta hasta el último momento.

Tras su victoria en Las Vegas el pasado fin de semana, el cuatro veces campeón del mundo de pilotos Max Verstappen ocupa la segunda posición en la clasificación, con 37 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, tercero. El neerlandés necesita sumar al menos 12 puntos en Qatar para asegurarse el segundo puesto de la general antes de la última carrera de la temporada.

Hamilton, siete veces campeón del mundo de pilotos, mantiene una estrecha ventaja sobre un grupo de pilotos que pelea por un puesto en el podio. El piloto de Ferrari aventaja en tres puntos a sus compatriotas británicos George Russell y Lando Norris, mientras que el monegasco Charles Leclerc está a 17 puntos de Hamilton.

Los tres pilotos británicos podrían acabar la temporada tanto en segunda como en tercera posición, mientras que Leclerc conserva una pequeña posibilidad de hacerse con la última plaza del podio final.

Mercedes, el equipo de Antonelli y Russell, ya se ha asegurado su noveno campeonato del mundo de constructores, mientras que Ferrari, representado por Hamilton y Leclerc, garantizó el segundo puesto en la clasificación de constructores en Las Vegas el pasado fin de semana.

La lucha por el tercer puesto en el campeonato de constructores apunta a prolongarse hasta la última carrera de la temporada, en Abu Dabi. Red Bull, el equipo de Verstappen e Isack Hadjar, aventaja en solo nueve puntos al McLaren de Norris y Oscar Piastri.