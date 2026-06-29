Cómo ver el Mundial de la FIFA 2026 sin TV por cable

La Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza rápido: ya arrancó la fase eliminatoriade 32 equipos y la final se disputará el 19 de julio. Con 48 selecciones, la fase de grupos regaló drama histórico, y ahora, en el “gana o te vas”, la TV por cable queda atrás.

Al disputarse en Estados Unidos, Canadá y México, muchos encuentros se emitirán por la tarde en horario laboral. Afortunadamente, prescindir de la TV por cable no implica perder cobertura ni calidad en las prórrogas o los penaltis. Con apps oficiales, abonos cortos y opciones gratuitas en alta definición por antena, podrás ver cada partido sin decodificador.

A continuación, GOAL explica las mejores opciones para ver el resto del torneo sin cable, con precios, planes y requisitos técnicos para disfrutar sin retrasos.









1. Aplicaciones independientes y portales de streaming especializados

Si prefieres evitar los contratos de TV de pago a largo plazo, las principales cadenas y plataformas de streaming ofrecen apps oficiales y portales de acceso directo muy accesibles. Con ellas puedes prescindir por completo de los proveedores tradicionales en tu smart TV, dispositivo de streaming o móvil.

Precio: Desde 9,99 $/mes (Latino) , 45,99 $/mes (Deportes y Noticias) o 48,99 $/mes (Pro Core) el primer mes.

Qué ofrece: cobertura completa de los 104 partidos en inglés o español.

Por qué es una opción ganadora: Fubo es un portal de streaming directo pensado para los amantes del deporte. Al agrupar FOX, FS1, Telemundo y Universo en un mismo lugar, evitas cambiar de app para seguir distintos grupos. Incluye una vista multivisión personalizable de cuatro partidos —ideal para la última jornada de la fase de grupos—, DVR en la nube ilimitado y una prueba gratuita de cinco días para nuevos usuarios.





FOX One (la cadena en inglés)

Precio: 19,99 $ al mes (o 199,99 $ al año)

Qué incluye: los 104 partidos en directo en inglés.

Es un cambio clave para el ciclo 2026 : elimina la necesidad de iniciar sesión con un proveedor de TV. Reúne FOX y FS1 y ofrece una señal digital nítida de todo el torneo en inglés, con estadísticas en tiempo real, vistas múltiples y repeticiones bajo demanda.

Precio: 10,99 $ al mes

Qué ofrece: los 104 partidos en directo en español.

Por qué es una opción ganadora: Para los aficionados que buscan la energía, la pasión y el estilo inigualables de las retransmisiones en español, Peacock es la referencia por excelencia. Una suscripción al nivel Peacock Premium te ofrece retransmisiones en directo de la cobertura completa de Telemundo Deportes y Universo de NBCUniversal. Además, su herramienta «Catch-Up Fast Forward» genera resúmenes de 5 minutos con todo lo que te hayas perdido si llegas tarde a un partido.

Precio: 4,99 $ (1 día) , 9,99 $ (3 días) , 14,99 $ (7 días) o 45,99 $/mes (Sling Blue).

Qué incluye: Acceso a FS1 y a las cadenas locales de FOX (en mercados designados) .

Por qué es la mejor opción : Sling TV es ideal para quienes cuidan su presupuesto. Si no quieres pagar un mes completo, sus pases de 1, 3 o 7 días te dan acceso inmediato sin compromiso a largo plazo, perfectos para ver eliminatorias o jornadas dobles en tu móvil o TV.

2. Alternativas completas al cable

Si prefieres un paquete de canales completo similar al de un decodificador de cable, pero 100 % en la nube, estas plataformas son para ti:

YouTube TV (72,99 $/mes): Con FOX y FS1 en su plan básico, ofrece estabilidad de transmisión, ventanas multivisión automatizadas y un DVR en la nube que graba sin recortar prórrogas.

DirecTV Stream (desde 89,99 $ al mes): El nivel básico «Entertainment» incluye todas las cadenas locales de FOX y FS1. Su interfaz destaca por la rapidez al cambiar de canal y por un DVR en la nube ilimitado que conserva las grabaciones hasta 9 meses.

3. Gratis: antenas de recepción terrestre (OTA)

Así es: gran parte del mayor evento deportivo del planeta se ve gratis.

Como 70 partidos, incluida la final en el MetLife Stadium y todos los encuentros de la fase de grupos de la selección masculina de EE. UU., se emitirán en abierto por la cadena principal de FOX, con una antena digital HD básica (de 20 a 30 dólares en Amazon) podrás captar las señales locales directamente del aire.

📡 Pero no capta canales de cable como FS1 o Universo. Para ver los 34 partidos restantes necesitarás añadir una suscripción digital, como FOX One, o usar pases temporales.

Mundial 2026: guía rápida para ver por streaming sin cable

Plataforma de streaming Coste mensual / de acceso Partidos en inglés (FOX/FS1) Partidos en español (Telemundo) Característica destacada FOX One 19,99 $ al mes Los 104 partidos ❌ Ninguna Retransmisión directa en inglés, seguimiento de datos mediante IA Peacock Premium 10,99 $ al mes ❌ Ninguno Los 104 partidos Cobertura completa en español, resúmenes rápidos Fubo Desde 45,99 $/mes (oferta). Los 104 partidos Los 104 partidos Multivisión de 4 partidos, prueba de 5 días Sling TV Pases desde 4,99 $ Los 104 (puede variar según FOX local) Solo complementos seleccionados Pases flexibles de 1, 3 o 7 días. YouTube TV 72,99 $ al mes Los 104 partidos Seleccionar solo complementos Cuadrículas multivisión inteligentes y automatizadas Antena digital HD Cuota única de unos 25 $ 70 partidos (sin FS1) Selección de canales locales 100 % gratis, sin cuotas mensuales

💡 Consejos de GOAL para ver sin cables ni retrasos

La retransmisión en directo de un gran evento deportivo internacional consume mucho ancho de banda, y es frustrante que la pantalla se quede cargando justo cuando un delantero lanza un penalti decisivo. Sigue estos pasos para asegurarte de que todo funcione a la perfección:

Evita la duplicación de pantalla inalámbrica: AirPlay, Chromecast y Miracast son prácticos para películas, pero añaden latencia y pantallas en negro con los movimientos rápidos del deporte. Conecta tu portátil, tableta o teléfono al televisor con un cable USB-C a HDMI . Así conseguirás una transmisión sin latencia que evita la sobrecarga de la red Wi-Fi. Comprueba la velocidad de tu red: para 4K HDR en Fubo Ultra o FOX One necesitas al menos 25 Mbps por dispositivo. La joya oculta de Tubi: Si tu presupuesto es ajustado, no pierdas de vista Tubi , el servicio de streaming de FOX totalmente gratuito y financiado por publicidad. Aunque no retransmitirá todos los partidos en directo, cuenta con un espacio dedicado al Mundial que ofrece resúmenes de estudio 24/7, partidos históricos archivados y reproducciones completas bajo demanda, todo ello gratis.







