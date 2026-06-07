Cómo ver el Mundial de la FIFA 2026 sin televisión por cable
La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca el 11 de junio y termina el 19 de julio, con 48 equipos y 104 partidos endirecto. Olvídate de la TV por cable.
Al disputarse en Estados Unidos, Canadá y México, muchos partidos se emitirán por la tarde. Olvidarse del cable no implica perder cobertura ni calidad. Con apps independientes, pases cortos y opciones gratuitas en alta definición, podrás seguir cada gol desde el pitido inicial hasta la final.
A continuación, GOAL explica las mejores opciones para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin cable, con precios, planes y requisitos técnicos para disfrutar de cada partido sin retrasos.
1. Aplicaciones independientes y portales de streaming especializados
Si prefieres evitar los contratos de televisión de pago, las principales cadenas y plataformas de streaming ofrecen apps oficiales de acceso directo. Puedes usarlas en tu smart TV, dispositivo de streaming o teléfono.
Fubo (la aplicación premium todo en uno)
- Precio: Desde 9,99$/mes (Latino), 45,99$/mes (Deportes y Noticias) o 48,99 $/mes(Pro Core) el primer mes.
- Qué obtienes: Cobertura completa de los 104 partidos con audio en inglés y español.
- Por qué es la mejor opción: Fubo es un portal de streaming directo pensado para los amantes del deporte. Al integrar FOX, FS1, Telemundo y Universo, no necesitas cambiar de app para seguir todos los grupos. Incluye un diseño multivisión de 4 partidos —esencial para la última jornada de la fase de grupos— y DVR en la nube ilimitado, con 5 días de prueba gratis para nuevos usuarios.
FOX One (el canal en inglés)
- Precio: 19,99 $ al mes o 199,99 $ al año.
- Incluye los 104 partidos en directo en inglés.
- Por qué destaca: supone un cambio radical para el ciclo de 2026. FOX One, servicio independiente de FOX, elimina la necesidad de iniciar sesión con un proveedor de TV. Reúne el canal principal de FOX y FS1, ofreciendo una señal digital nítida de todo el torneo en inglés. Incluye estadísticas interactivas, visión desde varios ángulos y repeticiones a la carta.
Peacock Premium (el centro de contenidos en español)
- Precio: 10,99 $ al mes
- Incluye: Los 104 partidos en directo en español.
- Ideal para quienes buscan la energía y pasión de las transmisiones en español. Con Peacock Premium obtienes todos los partidos en vivo de Telemundo Deportes y Universo. Además, su herramienta de avance rápido genera resúmenes de 5 minutos si te conectas tarde a un partido.
Sling TV (pase flexible de corta duración)
- Precio:4,99$ (1 día), 9,99$ (3 días), 14,99$ (7 días) o 45,99$/mes (suscripción estándar Sling Blue).
- Qué obtienes: Acceso completo a FS1 y a las cadenas locales de FOX en mercados designados.
- Ideal si solo quieres pagar por lo que veas: elige un pase de 1, 3 o 7 días y disfruta de los partidos en tu móvil o TV sin compromiso a largo plazo.
2. Alternativas completas al cable
Si prefieres un servicio de canales completo similar al de un decodificador tradicional, pero 100 % en la nube, estas plataformas son para ti:
- YouTube TV (72,99 $/mes): Transmisión estable, FOX y FS1 en el plan básico, ventanas multivisión y Cloud DVR fiable que graba partidos completos.
- DirecTV Stream (desde 89,99 $/mes): El plan Entertainment incluye todas las afiliadas locales de FOX y FS1. Su interfaz cambia de canal con gran rapidez y su DVR en la nube guarda las grabaciones hasta 9 meses.
3. Opción gratuita: antenas de recepción terrestre (OTA)
Así es, puedes ver gran parte del torneo gratis.
Como 70 partidos, incluida la final en el MetLife Stadium y todos los encuentros de la fase de grupos de la selección de EE. UU., se emitirán en la cadena principal deFOX, con una antena digital HD básica (entre 20 y 30 dólares en Amazon) podrás sintonizar las cadenas locales por aire.
📡 Aunque una antena te da gratis y en HD la señal de FOX y las emisoras locales de Telemundo, no incluye canales de cable como FS1 o Universo. Para ver los 34 partidos que quedan, suma a tu antena una suscripción digital (como FOX One) o usa pases cortos.
Copa del Mundo 2026: guía rápida para ver los partidos sin cable
Plataforma de streaming
Coste mensual / de acceso
Partidos en inglés (FOX/FS1)
Partidos en español (Telemundo)
Característica destacada
FOX One
19,99 $ al mes
Los 104 partidos
❌ Ninguna
Transmisión directa en inglés, seguimiento de datos con IA
Peacock Premium
10,99 $ al mes
❌ Ninguno
Los 104 partidos
Cobertura completa en español, resúmenes rápidos
Fubo
Desde 45,99 $/mes (Oferta)
Los 104 partidos
Los 104 partidos
Multivisión de 4 partidos, prueba de 5 días
Sling TV
Pases desde 4,99 $
Los 104 (según disponibilidad de FOX local)
Solo complementos seleccionados
Pases flexibles de 1, 3 y 7 días.
YouTube TV
72,99 $ al mes
Los 104 partidos
Seleccionar solo complementos
Cuadrículas multivisión inteligentes y automatizadas
Antena digital HD
Cuota única de ~25 $
70 partidos (sin FS1)
Selección de canales locales
100 % gratis, sin facturas mensuales
💡 Consejos de GOAL para ver sin retrasos
Transmitir un gran evento deportivo en directo consume mucho ancho de banda; lo peor es que la pantalla se quede cargando justo cuando un delantero se dispone a lanzar un penalti decisivo. Sigue estos pasos para asegurarte de que todo funcione a la perfección:
- Olvídate de la duplicación de pantalla inalámbrica: AirPlay, Chromecast y Miracast son prácticos para películas, pero causan latencia y pantallas en negro durante los movimientos rápidos del deporte. Conecta tu portátil, tableta o teléfono al televisor con un cable USB-C a HDMI; así obtendrás una transmisión nítida y sin latencia, sin sobrecargar la red Wi-Fi.
- Comprueba la velocidad de tu red: para ver en 4K HDR en Fubo Ultra o FOX One necesitas al menos 25 Mbps de descarga constante por dispositivo.
- La joya oculta de Tubi: si tu presupuesto es ajustado, no pierdas de vista Tubi, el servicio de streaming de FOX totalmente gratuito y financiado por publicidad. Aunque no retransmitirá todos los partidos en directo, cuenta con un centro dedicado al Mundial que ofrece resúmenes de estudio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, partidos históricos archivados y reproducciones completas de los partidos bajo demanda, todo ello de forma totalmente gratuita.