Cómo ver el Mundial de la FIFA 2026 sin televisión por cable

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca el 11 de junio y termina el 19 de julio, con 48 equipos y 104 partidos endirecto. Olvídate de la TV por cable.

Al disputarse en Estados Unidos, Canadá y México, muchos partidos se emitirán por la tarde. Olvidarse del cable no implica perder cobertura ni calidad. Con apps independientes, pases cortos y opciones gratuitas en alta definición, podrás seguir cada gol desde el pitido inicial hasta la final.

A continuación, GOAL explica las mejores opciones para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin cable, con precios, planes y requisitos técnicos para disfrutar de cada partido sin retrasos.









1. Aplicaciones independientes y portales de streaming especializados

Si prefieres evitar los contratos de televisión de pago, las principales cadenas y plataformas de streaming ofrecen apps oficiales de acceso directo. Puedes usarlas en tu smart TV, dispositivo de streaming o teléfono.

Precio: Desde 9,99 $/mes (Latino) , 45,99 $/mes (Deportes y Noticias) o 48,99 $/mes (Pro Core) el primer mes.

Qué obtienes: Cobertura completa de los 104 partidos con audio en inglés y español.

Por qué es la mejor opción: Fubo es un portal de streaming directo pensado para los amantes del deporte. Al integrar FOX, FS1, Telemundo y Universo , no necesitas cambiar de app para seguir todos los grupos. Incluye un diseño multivisión de 4 partidos —esencial para la última jornada de la fase de grupos— y DVR en la nube ilimitado, con 5 días de prueba gratis para nuevos usuarios.





FOX One (el canal en inglés)

Precio: 19,99 $ al mes o 199,99 $ al año.

Incluye los 104 partidos en directo en inglés.

Por qué destaca: supone un cambio radical para el ciclo de 2026. FOX One , servicio independiente de FOX, elimina la necesidad de iniciar sesión con un proveedor de TV. Reúne el canal principal de FOX y FS1, ofreciendo una señal digital nítida de todo el torneo en inglés. Incluye estadísticas interactivas, visión desde varios ángulos y repeticiones a la carta.

Precio: 10,99 $ al mes

Incluye: Los 104 partidos en directo en español.

Ideal para quienes buscan la energía y pasión de las transmisiones en español. Con Peacock Premium obtienes todos los partidos en vivo de Telemundo Deportes y Universo. Además, su herramienta de avance rápido genera resúmenes de 5 minutos si te conectas tarde a un partido.

Precio: 4,99 $ (1 día) , 9,99 $ (3 días) , 14,99 $ (7 días) o 45,99 $/mes (suscripción estándar Sling Blue).

Qué obtienes: Acceso completo a FS1 y a las cadenas locales de FOX en mercados designados .

Ideal si solo quieres pagar por lo que veas : elige un pase de 1, 3 o 7 días y disfruta de los partidos en tu móvil o TV sin compromiso a largo plazo.

2. Alternativas completas al cable

Si prefieres un servicio de canales completo similar al de un decodificador tradicional, pero 100 % en la nube, estas plataformas son para ti:

YouTube TV (72,99 $/mes): Transmisión estable, FOX y FS1 en el plan básico, ventanas multivisión y Cloud DVR fiable que graba partidos completos.

DirecTV Stream (desde 89,99 $/mes): El plan Entertainment incluye todas las afiliadas locales de FOX y FS1. Su interfaz cambia de canal con gran rapidez y su DVR en la nube guarda las grabaciones hasta 9 meses.

3. Opción gratuita: antenas de recepción terrestre (OTA)

Así es, puedes ver gran parte del torneo gratis.

Como 70 partidos, incluida la final en el MetLife Stadium y todos los encuentros de la fase de grupos de la selección de EE. UU., se emitirán en la cadena principal deFOX, con una antena digital HD básica (entre 20 y 30 dólares en Amazon) podrás sintonizar las cadenas locales por aire.

📡 Aunque una antena te da gratis y en HD la señal de FOX y las emisoras locales de Telemundo, no incluye canales de cable como FS1 o Universo. Para ver los 34 partidos que quedan, suma a tu antena una suscripción digital (como FOX One) o usa pases cortos.

Copa del Mundo 2026: guía rápida para ver los partidos sin cable

Plataforma de streaming Coste mensual / de acceso Partidos en inglés (FOX/FS1) Partidos en español (Telemundo) Característica destacada FOX One 19,99 $ al mes Los 104 partidos ❌ Ninguna Transmisión directa en inglés, seguimiento de datos con IA Peacock Premium 10,99 $ al mes ❌ Ninguno Los 104 partidos Cobertura completa en español, resúmenes rápidos Fubo Desde 45,99 $/mes (Oferta) Los 104 partidos Los 104 partidos Multivisión de 4 partidos, prueba de 5 días Sling TV Pases desde 4,99 $ Los 104 (según disponibilidad de FOX local) Solo complementos seleccionados Pases flexibles de 1, 3 y 7 días. YouTube TV 72,99 $ al mes Los 104 partidos Seleccionar solo complementos Cuadrículas multivisión inteligentes y automatizadas Antena digital HD Cuota única de ~25 $ 70 partidos (sin FS1) Selección de canales locales 100 % gratis, sin facturas mensuales

💡 Consejos de GOAL para ver sin retrasos

Transmitir un gran evento deportivo en directo consume mucho ancho de banda; lo peor es que la pantalla se quede cargando justo cuando un delantero se dispone a lanzar un penalti decisivo. Sigue estos pasos para asegurarte de que todo funcione a la perfección: