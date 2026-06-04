México vs Serbia: 5 de junio de 2026, 03:00.

Cómo ver México vs Serbia con una VPN

Si estás de viaje o quieres ver el partido en tu plataforma habitual desde otro país, es posible que encuentres restricciones geográficas. Aquí es donde una VPN resulta útil.

Con ExpressVPN o similar, creas una conexión segura y encriptada. Al cambiar tu ubicación a un país donde se transmite el encuentro, evitas las restricciones geográficas y disfrutas del partido en directo. A continuación, te explicamos el proceso paso a paso, o consulta nuestra guía de las mejores VPN para ver deportes en línea.

Guía paso a paso de VPN para ver hoy el México vs Serbia

NordVPN

Descarga e instala : Crea una cuenta en ExpressVPN u otro servicio de VPN confiable (consulta la guía de GOAL) e instala la app en tu dispositivo. Conéctate a un servidor : Abre la aplicación y elige un servidor del país donde se transmita el partido (por ejemplo, si estás en el Reino Unido pero quieres la señal de EE. UU., selecciona un servidor estadounidense). Borra la caché: A veces, tu navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Empieza a ver la retransmisión: Ve a la web o app de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Ver el partido en el móvil o el portátil está bien, pero en la tele se disfruta más. Así puedes usar la VPN en tu televisor:

Smart TV y Fire Stick: Instala la app de tu VPN desde la tienda del dispositivo, inicia sesión y conéctate.

Apple TV, Roku y consolas : No admiten VPN nativas. Usa Smart DNS (en la configuración de tu cuenta VPN) o duplica la pantalla de tu móvil o portátil conectado a la VPN.

Noticias y plantillas de los equipos

Forma

Récord de enfrentamientos directos

MEX Último partidos SER 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Mexico 2 - 0 Serbia 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1