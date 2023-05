Cómo llegan Boca y River al Superclásico del Torneo de la Liga 2023

Un nuevo duelo entre los dos más grandes del país está cerca, cada equipo llega con sus virtudes y defectos en busca de la victoria.

Este domingo 7 de mayo desde las 17:30 en el Más Monumental, River y Boca se enfrentarán en una nueva edición del Superclásico. En esta ocasión será a raíz de la fecha 15 del Torneo Binance 2023, y el duelo tiene varios condimentos para hacerlo muy especial.

Durante gran parte de la temporada el andar del Millonario fue claramente superior al del Xeneize, pero en las últimas semanas diversos acontecimientos mostraron un emparejamiento quizás menos en la forma, pero más en la actitud.

BOCA

@BocaJrsOficial

La temporada comenzó mal, Hugo Ibarra no logró encontrarle la vuelta al equipo y tras una serie de derrotas dejó su cargo. Mariano Herrón quedó a cargo interinamente, pero rápidamente se contrató a Jorge Almirón. Una decisión que resultó bastante polémica, considerando los números que cosechó el entrenador en sus últimos años. Para peor, el ciclo comenzó con derrotas ante San Lorenzo y Estudiantes.

No obstante, en su tercer partido que coincidió con el momento de mayor reprobación de La Bombonera al equipo en años, un zapatazo de Luis Advíncula y un agónico gol de Alan Varela le dieron los primeros tres puntos y algo de tranquilidad.

Más adelante llegó un empate sobre la bocina ante Rosario Central que empezó a construir el carácter del ciclo, y finalmente dos victorias contundentes: 3-1 a Racing, 2-0 a Colo Colo.

Los tres aciertos de Almirón: Barco, Advíncula y el ojo táctico

Marcelo Hernandez/Getty Images

Frank Fabra salió lesionado con un esguince de rodilla derecha en la derrota 2-1 ante Colón. Almirón todavía no estaba, pero es un acontecimiento que impactó en su gestión como entrenador porque en la jornada siguiente, la del debut ante San Lorenzo, decidió armar una línea de cinco defensores con Agustín Sández como lateral derecho.

El Gusa tuvo un mal desempeño, por lo que el entrenador no titubeó y contra Deportivo Pereira alineó a Valentín Barco, que debió esperar más de dos años para volver a jugar en la máxima categoría. Fue el corazón de la remontada frente a los colombianos, tuvo dudas frente al Canalla y recuperó su nivel en las dos victorias siguientes.

El ingreso del Colo puede tomarse como un movimiento producto de lesiones, pero hay uno que es totalmente de pizarra: Luis Advíncula de wing. No es la primera vez que realizó un cambio de posición a sus dirigidos. Es más, en su trunco paso por Lanús puso a Brian Aguirre (lateral derecho) de interior y le dio sus frutos.

El peruano no tardó ni diez minutos en darle la razón: Boca vencía 2-0 a Racing en tan solo 6′ con implicancia total del lateral devenido a delantero. Tanto así que fue a festejarlo con el entrenador. Un puñado de días más tarde anotó un golazo por Copa Libertadores en la misma posición. Además, en fase defensiva le permite al conjunto xeneize una línea de cinco mediocampistas que fortalece la defensa.

Por último, es evidente que progresivamente comienza a verse el sello de Jorge Almirón. Lo hace en automatismos, salidas desde el fondo, triangulaciones, presiones y asociaciones.

Lo que debe trabajar

El principal problema de Boca sigue siendo la fragilidad defensiva. De los seis encuentros con el nuevo entrenador, solo en el último pudo mantener la valla invicta (gracias a Sergio Romero). Le llegan con mucha facilidad y de forma profunda.

RIVER

@RiverPlate

Martín Demichelis llegó a River con una tarea compleja: llenar los zapatos de Marcelo Gallardo. Con simplemente una experiencia en las divisiones juveniles de Bayer Múnich sorprendió en Núñez al crear un equipo muy característico en poco tiempo. Ofensivo, con un mediocampo poblado de futbolístas de buen pie (suele juntar hasta cinco volantes) y ataque funcional. Esto le dio, por el momento, la cifra de catorce encuentros ganados, cuatro perdidos y un empate.

El Superclásico le llegó en un momento clave: viene de una durísima derrota 5-1 en Río de Janeiro ante Fluminense, en el peor partido de su ciclo. Supo competir durante una hora, pero una expulsión y decisiones agresivas del entrenador desbalancearon el duelo.

Los tres aciertos de Micho: vallas invictas, potenciar a Barco y recuperar a Beltrán

Daniel Jayo/Getty Images

En el curso del 2023, River alcanzó la cifra de ocho encuentros consecutivos de liga con victorias y sin recibir goles. Esto fue un récord histórico dentro del club. Franco Armani, en tanto, alcanzó los 774 minutos invicto, quedando cerca de los 1075 de Carlos Barisio en 1981. Esto no es casualidad, además de la gran actualidad del arquero campeón del mundo, el equipo domina tanto y tan bien que le llegan poco.

Esequiel Barco era bastante resistido por los hinchas, puesto que no había logrado superar las expectativas que conllevó su costoso fichaje. Con Demichelis se convirtió en el cambio de ritmo del equipo, en la creación y, a veces, en la definición. "El año pasado jugó mucho de extremo. A mí me gusta que esté por dentro. No le quiero quitar la gambeta", expresó el entrenador que decidió ubicarlo por el medio y darle mayor libertad.

Otro pleno estuvo en Lucas Beltrán, que se volvió indispensable en la estructura millonaria. Su manera de leer los espacios son un aporte grande a los volantes de juego como Nacho Fernández, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz o José Paradela, entre otros. También los apoyos que genera para los que llegan de frente al arco. Además, se vuelve indetectable para los defensores que terminan por no tener ningún tipo de referencia rival.