La sensación sudafricana Tyla, ganadora de un Grammy, ha irrumpido con fuerza en la escena musical global con su contagioso sonido Amapiano y grandes éxitos como Water.

Tras su álbum de debut, que batió récords, sus actuaciones en directo siguen cautivando al público de todo el mundo con coreografías llenas de energía y una voz impresionante.

GOAL ha reunido todos los detalles esenciales sobre fechas, recintos y precios de las entradas para que puedas asegurarte ya tu sitio en sus próximos conciertos.

¿Cuándo es Tyla?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas 12 de octubre de 2026 a las 20:00 Tyla Live Zénith Paris, París, Francia Entradas 15 de octubre de 2026 a las 20:00 Tyla Live O2 Academy Brixton, Londres, Reino Unido Entradas 19 de octubre de 2026 a las 20:00 Tyla Live O2 Apollo, Manchester, Reino Unido Entradas 27 de octubre de 2026 a las 20:00 Tyla Live Uber Eats Music Hall, Berlín, Alemania Entradas 13 de noviembre de 2026 a las 20:00 Tyla Live Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, Estados Unidos Entradas 17 de noviembre de 2026 a las 20:00 Tyla Live WAMU Theater, Seattle, Estados Unidos Entradas 22 de noviembre de 2026 a las 20:00 Tyla Live Aragon Ballroom, Chicago, Estados Unidos Entradas 28 de noviembre de 2026 a las 20:00 Tyla Live Brooklyn Paramount, Brooklyn, Estados Unidos Entradas 2 de diciembre de 2026 a las 20:00 Tyla Live The Anthem, Washington D.C., Estados Unidos Entradas 6 de diciembre de 2026 a las 20:00 Tyla Live Coca-Cola Roxy, Atlanta, Estados Unidos Entradas 16 de diciembre de 2026 a las 20:00 Tyla Live YouTube Theater, Los Ángeles, Estados Unidos Entradas 19 de diciembre de 2026 a las 20:00 Tyla Live Fontainebleau, Las Vegas, Estados Unidos Entradas

¿Dónde comprar entradas para Tyla?

Las entradas oficiales para los conciertos de Tyla se pusieron a disposición a través de plataformas principales de venta de entradas como Ticketmaster y AXS. Los fans que busquen pases directos a precio nominal pueden consultar los canales principales para comprobar la disponibilidad de la asignación inicial.

Si no puedes conseguir pases durante la venta inicial, StubHub es tu mejor opción si las entradas de la web oficial están agotadas. StubHub ofrece a los asistentes a conciertos una plataforma accesible para consultar las secciones de asientos disponibles en todo el mundo.

¿Cuánto cuestan las entradas para Tyla?

Los precios oficiales de las entradas en los sitios de los vendedores principales parten de 45 USD para la entrada general estándar y las localidades en los niveles superiores, según el recinto.

Si las asignaciones generales oficiales se agotan, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una alternativa para conseguir asientos de última hora. Los precios en el mercado secundario parten de unos 65 USD para las opciones más asequibles.

Aquí tienes un breve resumen de los precios iniciales:

Entrada general estándar (oficial): desde 45 USD

Asientos reservados (oficial): de 75 USD a 150 USD

Entrada en mercado secundario (StubHub): desde 65 USD

Todo lo que necesitas saber sobre Tyla

Tyla Laura Seethal es una cantante y compositora sudafricana que ha alcanzado rápidamente el estrellato mundial. Su exitoso sencillo Water sacudió de forma histórica las listas globales y le dio el Grammy inaugural a la Mejor Interpretación de Música Africana.

Combinando vibrantes ritmos de Amapiano con elementos de pop y R&B, su gira de conciertos ofrece un increíble diseño de escenario, bailarines y sobresalientes actuaciones vocales en directo.

Los recintos recomiendan llegar con antelación para disponer de tiempo suficiente para la verificación de entradas, los controles de seguridad y encontrar tus asientos antes de que empiece el espectáculo.