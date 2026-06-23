Suiza regresa a la costa del Pacífico para medirse a Canadá en un duelo clave del Grupo B del Mundial 2026.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas para conseguir entradas para el partido entre Suiza y Canadá, incluyendo dónde comprarlas, los precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el Suiza-Canadá en el Mundial de 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo B BC Place Vancouver

Calendario de Suiza en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Resultado final / Entradas 13 de junio de 2026 Qatar vs. Suiza Levi's Stadium, Santa Clara 1-1 18 de junio de 2026 Suiza vs Bosnia y Herzegovina Estadio SoFi, Inglewood 4-1 24 de junio de 2026 Suiza vs. Canadá BC Place, Vancouver Entradas

Calendario de Canadá para la Copa del Mundo de 2026

Fecha Partido Estadio Resultado final / Entradas 12 de junio de 2026 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina BMO Field, Toronto 1-1 19 de junio de 2026 Canadá vs. Catar BC Place, Vancouver 6-0 24 de junio de 2026 Suiza vs. Canadá BC Place, Vancouver Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Suiza vs. Canadá?

Ya terminaron los sorteos principales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: Ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real y última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son útil para los partidos de eliminatoria con gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza-Canadá?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Suiza-Canadá en Vancouver, las entradas más económicas resultan atractivas para quienes tienen presupuesto limitado. Al tratarse de un partido clave de la fase de grupos en el que participa uno de los anfitriones, se prevé una demanda muy alta.

Ahora mismo, los boletos más económicos oscilan entre 450 y 600 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gradas superiores): 450–850 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 900–1.500 dólares

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.800–3.800 dólares

Hospitalidad/VIP: 4.500 dólares o más

Los precios pueden variar según la demanda. Vancouver es un destino internacional y sede del equipo anfitrión, por lo que se espera una alta demanda local. Para quienes busquen ahorrar, adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para ver el partido en el BC Place.

Todo lo que necesitas saber sobre el BC Place

El recinto de Vancouver, designado oficialmente como BC Place para el torneo, es el principal escenario deportivo del oeste de Canadá.

Ubicado en el centro de Vancouver, Columbia Británica, posee la segunda pantalla de vídeo 4K más grande de Norteamérica, suspendida sobre el campo para que todos vean las repeticiones y la acción con claridad.

Para la Copa del Mundo de 2026 tendrá capacidad para unos 54 000 espectadores.