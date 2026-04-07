Cómo comprar entradas para ENHYPEN en Abu Dabi: próximas fechas, precios de las entradas y más

ENHYPEN, la sensación mundial del K-pop, está a punto de llegar a Abu Dabi para ofrecer un concierto histórico que tiene en vilo a todo Oriente Medio.

Desde su formación en el programa de supervivencia I-LAND, el grupo de siete miembros —Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-ki— se ha catapultado al estrellato internacional.

En GOAL, tenemos toda la información sobre las entradas, desde los planos de asientos del Etihad Arena hasta los mejores sitios para comprarlas, para que no te lo pierdas.

¿Cuándo es el concierto de ENHYPEN en Abu Dabi?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Sábado, 18 de abril de 2026, 19:00 ENHYPEN Live (Hyperound K-Fest) Etihad Arena, Isla de Yas, Abu Dabi Entradas

¿Dónde comprar entradas para ENHYPEN en Abu Dabi?

Puedes acudir a los puntos de venta oficiales o a plataformas de reventa como StubHub para conseguir entradas de última hora para este evento.

Asegúrate de utilizar distribuidores oficiales y verificados para garantizar que tus entradas sean auténticas y te lleguen a tiempo para el evento.

Dada la oficialidad de estos servicios, busca servicios de venta de entradas que garanticen que tu compra está protegida por una garantía de devolución del dinero en caso de que surja algún imprevisto con el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para ENHYPEN en Abu Dabi?

Los precios de las entradas para ENHYPEN en Abu Dabi varían significativamente dependiendo de tu proximidad al escenario.

Los niveles de precios suelen seguir esta estructura:

Nivel superior (estándar): 350 AED – 550 AED

350 AED – 550 AED Nivel inferior (Premium): 650 AED – 950 AED

650 AED – 950 AED Planta baja (VIP/Golden Circle): 1200 AED – 1800 AED

1200 AED – 1800 AED Palcos VIP/Palcos privados: 2.500+ AED

Los precios en los mercados secundarios pueden variar en función de la demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Arena

El Etihad Arena es la joya de la corona del distrito de ocio de la isla de Yas.

Con un aforo flexible de hasta 18 000 personas, ofrece un ambiente íntimo a la par que electrizante para un concierto de K-pop. El recinto es famoso por su acústica de primer nivel, que complementará a la perfección los temas de ENHYPEN con bajos potentes, como «Drunk-Dazed» y «Bite Me».

Situado en el animado paseo marítimo de Yas Bay, se puede llegar fácilmente al recinto tanto desde el centro de Abu Dabi (a 25 minutos en coche) como desde Dubái (entre 60 y 70 minutos).

Para los fans internacionales que lleguen en avión, el Aeropuerto Internacional de Abu Dabi está a solo 10 minutos en taxi.