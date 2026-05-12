Cómo comprar entradas para el París Saint-Germain 2026: precios medios, Arsenal vs. PSG, servicios VIP y más

Con la temporada 2025/26 llegando a su punto álgido, conseguir entradas para el PSG es más importante que nunca.
Tras ganar 6-5 en el global de semifinales al Bayern de Múnich, el PSG disputará la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2026 en Budapest.
Deja que GOAL te ayude a conseguir una entrada para ver al París Saint-Germain en directo esta temporada.
Próximos partidos del París Saint-Germain
|Fecha
|Calendario
|Competición
|Entradas
|Sábado 16 de mayo
|Paris FC vs. PSG
|Semifinal de la Ligue 1
|Entradas
|Sábado 23 de mayo
|PSG vs. Lyon/Nantes
|Final de la Ligue 1
|Por confirmar
|Sábado 30 de mayo
|PSG vs. Arsenal
|Final de la Liga de Campeones
|Entradas
¿Cómo comprar entradas para el París Saint-Germain 2025/26?
La demanda para las últimas semanas de la temporada es histórica.
La forma más fiable de conseguirlas es a través de la web oficial de entradas del PSG.
No obstante, para partidos de gran repercusión como la final de la Liga de Campeones, las asignaciones oficiales suelen reservarse a socios y abonados.
- Venta general: las entradas marcadas como «Grand Public» están disponibles para todos, pero se agotan enseguida en la fase final.
- Si se agotan en los canales oficiales, los aficionados suelen recurrir a revendedores como StubHub o Viagogo, donde los precios para la final de la Liga de Campeones parten de unos 275 €.
¿Cuánto cuestan las entradas del París Saint-Germain para la temporada 2025/26?
En el Parc des Princes, los precios de las entradas del PSG oscilan entre 40 € y 280 € si se compran directamente al club.
El precio varía según el rival y la ubicación. Las localidades más económicas, detrás de la portería en la grada Virage Boulogne,cuestan desde 40 €.
Consulta el portal oficial de entradas del club para comprobar disponibilidad y precios. En portales de reventa ya se ofrecen desde 79 €.
Como la mayoría de equipos de la Ligue 1, el París Saint-Germain aplica precios diferenciados por edad: adultos, jóvenes y mayores, con tramos que varían según el club.
Además, la ubicación de los asientos dentro del estadio marca el precio: las mejores vistas cuestan más. Los partidos estrella, como «Le Classique» ante el Marsella, se ubican en el nivel más alto y tienen tarifas superiores.
Historia del Parc des Princes
Inaugurado en 1972, se ubica al suroeste de París cerca del Stade Jean-Bouin y Roland Garros. Con capacidad para 47 929 espectadores, es la casa del París Saint-Germain desde 1974. Antes de la inauguración del Stade de France en 1998, también acogió a las selecciones nacionales de fútbol y rugby de Francia.
A lo largo de los años ha acogido partidos de gran prestigio, como varios encuentros de la Copa del Mundo de la FIFA y la Eurocopa, además de tres finales de la Copa de Europa en 1956, 1975 y 1981.