Cómo comprar entradas para el Mundial de Uruguay 2026: fechas, calendario, precios y más

Uruguay llevará la fiesta a Miami este verano: sus dos primeros partidos del Mundial se jugarán en el Hard Rock Stadium, así que miles de aficionados celestes invadirán la ciudad.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Uruguay en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Lunes 15 de junio Arabia Saudí vs Uruguay (18:00) Hard Rock Stadium (Miami) Entradas Domingo 21 de junio Uruguay vs. Cabo Verde (18:00) Estadio Hard Rock (Miami) Entradas Viernes 26 de junio Uruguay vs. España (18:00) Estadio Akron (Guadalajara) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Uruguay 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

Entradas para la Copa del Mundo de Uruguay 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Uruguay se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Uruguay en el Mundial de 2026?

A pesar del talento goleador de Luis Suárez y Darwin Núñez, Uruguay sufrió para anotar en Catar 2022. Empató 0-0 con Corea del Sur y luego perdió 2-0 ante Portugal. Vencieron 2-0 a Ghana en la última jornada, pero fue insuficiente: quedaron eliminados por diferencia de goles frente a Corea del Sur.

Por segundo Mundial consecutivo, Uruguay abre ante un rival asiático: Arabia Saudí. Ya se midieron en 2018 y un gol de Luis Suárez decidió el encuentro. Los saudíes alcanzaron la fase eliminatoria en su debut en Estados Unidos 1994, pero no han superado la fase de grupos en sus cinco participaciones siguientes.

Después se medirá a Cabo Verde, debutante en la cita, que es la segunda nación más pequeña en llegar al torneo tras liderar su grupo por delante de Camerún.

El duelo más difícil, frente a España, cerrará la fase de grupos. Se espera que ambos ya tengan asegurado el pase a octavos antes de medirse en México. El historial no favorece a Uruguay. En diez duelos entre 1950 y 2013, Uruguay no ha ganado: cinco derrotas y cinco empates.

Cómo conseguir entradas con servicio de hospitalidad para los partidos de Uruguay en el Mundial de 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son los siguientes:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excluidos CAN, MEX y USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.

Incluye entre 4 y 9 partidos, según el recinto.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuándo se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: