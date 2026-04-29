Cómo comprar entradas para el Mundial de Ghana 2026: fechas, calendario, precios y más

La espera por un campeón africano del Mundial continúa. Sin embargo, la memorable trayectoria de Marruecos hasta las semifinales de Catar 2022 habrá dado un gran impulso a todos los miembros de la CAF (Confederación Africana de Fútbol).

Ghana es una de las nueve selecciones africanas con aspiraciones (la República Democrática del Congo podría ser la décima) que buscarán la gloria en Norteamérica este verano y, dada la experiencia previa de las Estrellas Negras en el mayor evento deportivo del planeta, tienen esperanzas de cuajar una buena actuación.

¿Volverán las Estrellas Negras a brillar en la Copa del Mundo? En GOAL te contamos todo sobre las entradas para 2026: cómo conseguirlas y su precio.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Ghana en el Mundial 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Miércoles, 17 de junio Ghana vs. Panamá (19:00) BMO Field (Toronto) Entradas Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Sábado 27 de junio Croacia vs. Ghana (17:00 h) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Ghana 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Ghana 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Ghana en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Ghana en el Mundial de 2026?

Debutó en Alemania 2006, venció a República Checa y Estados Unidos, y se convirtió en la única selección africana en avanzar a la fase eliminatoria. Cayeron ante Brasil en octavos, pero dejaron huella.

En 2010, con Sudáfrica como anfitriona, repitió su actuación y volvió a brillar.

A pesar de ganar solo un partido en la fase de grupos, Ghana avanzó a octavos de final y se convirtió, una vez más, en la única selección africana en lograrlo. Con un gol en la prórroga ante Estados Unidos, las Estrellas Negras alcanzaron los cuartos, donde enfrentaron a Uruguay. Aunque pusieron a los sudamericanos al límite, cayeron en los penaltis.

Bajo la dirección de Otto Addo, Ghana busca recuperar esa magia en la actual edición. Aunque se clasificó para 2014 y 2022, quedó eliminada en la fase de grupos sin alcanzar los niveles de 2006 y 2010.

Addo regresó en marzo de 2024 y, desde entonces, el equipo ha ganado 25 de 31 partidos, un 80 % de triunfos.

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de Ghana 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Ghana que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son los siguientes:

Partido único

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos, según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Disfruta de tu equipo en todos los partidos de las primeras fases, sin importar dónde se jueguen.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Todas las jornadas y sedes son válidas.

La función «Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuándo se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países de forma conjunta.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: