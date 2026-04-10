Cómo comprar entradas para el Mundial de Egipto 2026: fechas, calendario, precios y más

Con Mo Salah, Trezeguet y Omar Marmoush, Egipto promete espectáculo. Otros jugadores pueden brillar en Norteamérica este verano.

Las entradas para ver a los Faraones en acción en el Mundial serán difíciles de conseguir, pero aún hay esperanza. Descubre cómo asegurarte localidades para sus partidos de la fase de grupos en Seattle y Vancouver.

¿Logrará Egipto su primera victoria en un Mundial este verano? En GOAL te contamos cómo conseguir tus entradas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Egipto en la Copa del Mundo de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Lunes 15 de junio Egipto vs. Bélgica (12:00) Lumen Field (Seattle) Entradas Domingo 21 de junio Egipto vs Nueva Zelanda (18:00) BC Place (Vancouver) Entradas Viernes 26 de junio Egipto contra Irán (20:00 h) Lumen Field (Seattle) Entradas

Egipto se quedó con las ganas tras su debut en el Mundial de 2018 (la última vez que se clasificó para la fiesta mundial del fútbol). A pesar de plantar cara a Uruguay en Ekaterimburgo, un cabezazo en los últimos minutos de José María Giménez aseguró la victoria para los sudamericanos. Los Faraones sufrieron luego una derrota por 3-1 ante la anfitriona, Rusia, y quedaron eliminados del torneo con un 2-1 ante Arabia Saudí.

Ahora, bajo el mando de Hossam Hassan, busca romper la racha de cuatro derrotas mundialistas. Su primer escollo será Bélgica en Seattle. Los Diablos Rojos han decepcionado en torneos recientes, pero con su talento pueden vencer a cualquiera cuando están inspirados.

Luego los Faraones viajarán a Canadá para enfrentar a Nueva Zelanda en su segundo duelo del Grupo G. Ambos buscan su primera victoria en un Mundial. En 2010, los All Whites empataron sus tres partidos de grupo y quedaron eliminados.

Después, Egipto volverá a Seattle para cerrar la fase de grupos ante Irán. El Team Melli ha sido eliminado en esta ronda en sus seis participaciones anteriores y encajó seis goles en un partido de Catar 2022, dato que alimenta el optimismo de los Faraones.

¿Qué se puede esperar de Egipto en el Mundial de 2026?

A pesar de su debut en 1934, esta será apenas su cuarta participación y aún no han conseguido una victoria.

Estar presente cuando Egipto rompa su maldición será inolvidable, y podría ocurrir este verano. Reserva tus entradas cuanto antes.

La selección egipcia, dirigida por Hossam Hassan, superó la fase de clasificación para el Mundial invicta: ocho victorias, dos empates y solo dos goles encajados. Mohamed Salah y Trezeguet fueron los máximos goleadores: el primero marcó 9 de los 20 tantos de Egipto y el segundo añadió 5. Los aficionados esperan que ambos lleguen con la puntería afinada al verano.

¿Cuándo comprar entradas para la Copa del Mundo de Egipto 2026?

Los aficionados pueden adquirir sus localidades para los partidos de Egipto en la web de la FIFA desde ya hasta el inicio del torneo en junio.

Aunque ya tuvieron lugar el «Sorteo de preventa de Visa» (septiembre) y el «Sorteo de entradas anticipadas» (octubre), aún quedan otras dos fases, como se indica a continuación:

Sorteo de selección aleatoria

Tras el sorteo del Mundial 2026 y con los partidos de grupo definidos, la venta por sorteo aleatorio abrirá el 11 de diciembre y cerrará el 13 de enero.

Los aficionados pueden solicitar entradas para partidos concretos. Los precios son fijos y los afortunados recibirán una notificación en febrero.

Fase de venta de última hora

Cerca del torneo (primavera de 2026), los aficionados podrán comprar las entradas restantes por orden de llegada.

La FIFA aún no ha indicado cuántas entradas se ofrecerán ni para qué partidos, por lo que se espera disponibilidad limitada y una rápida venta.

Para comprarlas, entra en el portal oficial de venta de entradas de la FIFA, regístrate y consulta la disponibilidad.

Mercados secundarios

Si se agotan las entradas, los aficionados podrán recurrir al mercado secundario en sitios web como StubHub para comprarlas a otros aficionados a precios variables.

Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo de Egipto 2026

El lugar principal y más fiable para conseguir entradas para los partidos de Egipto es el portal oficial de venta de entradas de la FIFA, donde se ponen a la venta por primera vez todas las entradas para el Mundial.

Para acceder a ellas, es necesario registrarse con un ID de FIFA y participar en las distintas fases: preventa, sorteo aleatorio y venta general por orden de llegada.

Tras las ventas iniciales, la FIFA gestiona su propio mercado oficial de reventa e intercambio, la única plataforma aprobada para revender o comprar entradas agotadas.

Su disponibilidad es limitada y esporádica, sobre todo cerca de los partidos, pero sigue siendo la opción más segura fuera de las fases de venta principales. En México, un mercado de intercambio local (Mercado de Intercambio) gestiona las transacciones con las mismas garantías oficiales.

Si te quedaste sin entradas en los periodos oficiales de la FIFA o buscas tickets para fechas o ciudades específicas, plataformas de reventa como StubHub o Ticombo pueden ayudarte. Ofrecen más flexibilidad, pero sus precios suelen ser mucho más altos debido a la demanda.

Quienes opten por estos sitios deben tener cuidado con la autenticidad, la validez de los traspasos y los sobreprecios. Conviene elegir plataformas de buena reputación que ofrezcan garantías y políticas de reembolso claras.

Entradas para la Copa del Mundo de Egipto 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos en Egipto se dividen en varias categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de Egipto 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Egipto que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes se ofrecen de la siguiente manera:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Sala junto al campo, VIP, Sala del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.

Incluye entre 4 y 9 partidos, según el recinto.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las albergarán: