Cómo comprar entradas para el Mundial de Corea del Sur 2026: fechas, calendario, precios y más

Tras una sensacional fase de clasificación en la que dominó las rondas de la AFC, Corea del Sur se dispone ahora a participar en el Mundial de 2026 por undécima vez consecutiva, todo un hito.

La ampliación a 48 equipos no ha hecho más que aumentar la presión sobre la potencia más constante de Asia, que se prepara para arrasar en Estados Unidos y México este mes de junio.

¿Estará a la altura de las circunstancias y alcanzará la fase eliminatoria por tercer torneo consecutivo? Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, y abarcará 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos a lo largo de 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países. Las ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 son las siguientes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Corea del Sur en la Copa del Mundo de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Jueves, 11 de junio Corea del Sur vs. Ganador de la repesca D de la UEFA (22:00 h) Estadio Akron (Guadalajara) Entradas Jueves, 18 de junio México contra Corea del Sur (21:00 h) Estadio Akron (Guadalajara) Entradas Miércoles, 24 de junio Sudáfrica contra Corea del Sur (21:00 h) Estadio BBVA (Monterrey) Entradas

La andadura de Corea del Sur comienza el primer día del torneo en el Estadio Akron de Guadalajara. Se enfrentarán al ganador de la repesca europea (Ruta D), que podría ser un peso pesado como Dinamarca o una resistente selección checa.

El partido contra México del 18 de junio promete ser uno de los encuentros más intensos de toda la fase de grupos. Ambos equipos se enfrentaron por última vez en el Mundial de 2018 y, con México jugando en casa, el ambiente pondrá a prueba la fortaleza mental de los Guerreros Taegeuk.

El último partido de la fase de grupos se disputará en Monterrey contra Sudáfrica. El Estadio BBVA, famoso por su paisaje montañoso de fondo, acogerá este crucial encuentro que podría decidir quién pasa a los octavos de final.

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Corea del Sur 2026

Fase de venta de última hora

A partir de abril de 2026, las entradas restantes se pondrán a la venta por orden de llegada.

La FIFA no ha especificado el volumen de entradas, pero la demanda para el partido entre Corea del Sur y México ya se encuentra en niveles récord.

Debes registrarte para obtener una cuenta de la FIFA para acceder a estas entradas restantes.

Mercados secundarios

Los aficionados que se hayan quedado sin entradas en los sorteos oficiales o que necesiten entradas para ciudades concretas, como Guadalajara, pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub.

Estas plataformas son especialmente útiles para los partidos con entradas agotadas y ofrecen una alternativa de última hora para asistir al partido.

Entradas para la Copa del Mundo de Corea del Sur 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Corea del Sur se dividen en cuatro categorías principales, con precios a partir de tan solo 60 dólares para los partidos que no sean de la selección anfitriona.

Categoría 1: Las más caras, situadas en las gradas inferiores centrales.

Las más caras, situadas en las gradas inferiores centrales. Categoría 2: Asientos de nivel medio con excelentes vistas laterales.

Asientos de nivel medio con excelentes vistas laterales. Categoría 3: Asientos situados principalmente en las gradas superiores.

Asientos situados principalmente en las gradas superiores. Categoría 4: Los asientos más asequibles, normalmente detrás de las porterías.

Escenario Rango de precios de las entradas (USD) Fase de grupos (contra Sudáfrica/Repesca) 60 - 620 Fase de grupos (contra México) 75 - 2.735 Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Final 2.030 $ - 7.875

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de Corea del Sur 2026

Podrás vivir el torneo con todo el lujo gracias a los paquetes VIP para los partidos de Corea del Sur.

Los paquetes VIP de la Copa del Mundo incluyen:

Un solo partido: a partir de 1.400 $ USD por persona . Las opciones incluyen el Pitchside Lounge y el Trophy Lounge.

a partir de . Las opciones incluyen el Pitchside Lounge y el Trophy Lounge. Sigue a mi equipo: Ve a Corea del Sur en los 3 partidos de la fase de grupos y en 1 partido de la ronda de 32. A partir de 6.750 $ USD por persona .

Ve a Corea del Sur en los 3 partidos de la fase de grupos y en 1 partido de la ronda de 32. A partir de . Serie de estadios: Ve todos los partidos en el Estadio Akron o el Estadio BBVA. A partir de 8.275 USD por persona.

¿Qué se puede esperar de Corea del Sur en el Mundial?

Corea del Sur llega al torneo de 2026 con algo que demostrar. Tras una campaña de clasificación dominante, el equipo ha integrado con éxito a una nueva generación de talentos.

Corea del Sur tiene una tendencia a marcar goles decisivos en los últimos minutos en la escena mundial. Con los Diablos Rojos viajando en masa, cada partido en México se vivirá como un partido en casa en Seúl.

Su capacidad para dar sorpresas (como la victoria por 2-0 sobre Alemania en 2018) los convierte en uno de los equipos no cabezas de serie más peligrosos del cuadro.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

País Estadio (ciudad) Aforo México Estadio Azteca (Ciudad de México) 87 523 Estadio Akron (Guadalajara) 48 071 Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio MetLife (Nueva Jersey) 82 500 Estadio AT&T (Dallas) 94 000 Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000 Estadio NRG (Houston) 72 220 Estadio Arrowhead (Kansas City) 76 416 Estadio SoFi (Los Ángeles) 70 240 Lincoln Financial Field (Filadelfia) 69 796 Levi's Stadium (San Francisco) 71 000 Lumen Field (Seattle) 69 000 Estadio Gillette (Boston) 65 878 Estadio Hard Rock (Miami) 65 326 Canadá BC Place (Vancouver) 54 500 BMO Field (Toronto) 45 000

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