Aunque el hockey sobre hielo es el deporte más popular de Canadá, en los próximos meses la nación de la hoja de arce se pondrá los patines por otra razón.

A pocos meses del Mundial, la demanda de entradas subirá hasta el inicio del torneo en junio, sobre todo entre los seguidores de los equipos anfitriones.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo puedes asegurarte tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Canadá en la Copa del Mundo de 2026?

Fecha Partido (hora local) Sede Entradas Viernes 12 de junio Canadá vs. Bosnia y Herzegovina BMO Field (Toronto) Entradas Jueves 18 de junio Canadá vs. Catar (15:00 h) BC Place (Vancouver) Entradas Miércoles 24 de junio Canadá vs. Suiza (12:00 h) BC Place (Vancouver) Entradas

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de 2026 en Canadá?

Fecha Calendario Lugar (Canadá) Entradas 12 de junio de 2026 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina BMO Field, Toronto Entradas 13 de junio de 2026 Australia contra Turquía BC Place, Vancouver Entradas 17 de junio de 2026 Ghana contra Panamá BMO Field, Toronto Entradas 18 de junio de 2026 Canadá vs. Catar BC Place, Vancouver Entradas 20 de junio de 2026 Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field, Toronto Entradas 21 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Egipto BC Place, Vancouver Entradas 23 de junio de 2026 Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto Entradas 24 de junio de 2026 Canadá vs. Suiza BC Place, Vancouver Entradas 26 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Bélgica BC Place, Vancouver Entradas 26 de junio de 2026 Senegal contra Irak BMO Field, Toronto Entradas 2 de julio de 2026 Partido de octavos de final BMO Field, Toronto Entradas 2 de julio de 2026 Partido de octavos de final BC Place, Vancouver Entradas

¿Qué se puede esperar de Canadá en el Mundial 2026?

Como coanfitrión, Canadá buscará iniciar con buen pie su participación en el BMO Field de Toronto el 12 de junio.

Tras la repesca de la UEFA en marzo, el equipo de Jesse Marsch sabe que su primer rival en el Grupo B será Bosnia-Herzegovina. Los Dragones lograron el pase tras una fase de repesca en la que enfrentaron a Italia, Irlanda del Norte y Gales.

Los dos últimos partidos de la fase de grupos de Canadá, contra Catar (18 de junio) y Suiza (24 de junio), se disputarán en el BC Place de Vancouver.

A pesar de sus participaciones en México '86 y Catar '22, los Canucks aún buscan su primera victoria (o empate) en un Mundial. Estar presentes cuando el equipo consiga ese primer gran éxito será histórico para los aficionados, y por eso las entradas se venden como pan caliente.

¿Cuándo comprar entradas para la Copa del Mundo de Canadá 2026?

Los sorteos oficiales de la FIFA —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de adquirir boletos oficiales directamente a la FIFA.

: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de adquirir boletos oficiales directamente a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

Entradas para la Copa del Mundo de Canadá 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Canadá se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México): 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

País Estadio (ciudad) Aforo Canadá BC Place (Vancouver) 48 821 BMO Field (Toronto) 72 766 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 Estadio Gillette (Boston) 63 815 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 Estadio NRG, Houston 68 311 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 Levi's Stadium, San Francisco 69 391 Lumen Field, Seattle 65 123

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