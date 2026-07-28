Cómo comprar entradas para el Gran Premio de Países Bajos de F1: fechas, precios y más

La Fórmula 1 regresa este agosto a las dunas de Zandvoort para lo que se perfila como el fin de semana de carreras más emotivo de la temporada y, muy posiblemente, el último de su clase. El Gran Premio de los Países Bajos se ha convertido en una de las paradas más vibrantes del calendario desde su regreso en 2021, con el apoyo local a Max Verstappen tiñendo de naranja el Circuit Zandvoort año tras año. Pilotos, ingenieros y aficionados lo sitúan habitualmente entre los fines de semana con mejor ambiente del calendario de la F1.

2026 añade aún más peso a la cita, ya que Zandvoort albergará el evento por lo que actualmente está previsto como la última vez antes de que la carrera salga del calendario en 2027 y, por primera vez en su historia, el fin de semana incluirá una F1 Sprint.

GOAL ha reunido todo lo que necesitas saber sobre fechas, precios y disponibilidad, además de la forma más rápida de asegurarte un asiento antes de que desaparezcan las últimas entradas.

¿Cuándo es el Gran Premio de los Países Bajos de F1?

El Gran Premio Heineken de los Países Bajos de Fórmula 1 2026 se celebra durante tres días en el Circuit Zandvoort, con una sesión de F1 Sprint añadida al programa del sábado por primera vez en la historia de la carrera.

Fecha y hora Sesión Lugar Entradas Viernes, 21 de agosto Entrenamientos libres y clasificación Sprint Circuit Zandvoort, Países Bajos Entradas Sábado, 22 de agosto F1 Sprint y clasificación Circuit Zandvoort, Países Bajos Entradas Domingo, 23 de agosto Día de carrera Circuit Zandvoort, Países Bajos Entradas

Con el formato Sprint por primera vez en el calendario de Zandvoort, el sábado adquiere ahora una importancia extra, al ofrecer dos sesiones competitivas en un solo día en lugar de solo la clasificación.

¿Dónde comprar entradas para el Gran Premio de los Países Bajos de F1?

Hay dos lugares donde buscar. La web oficial del Gran Premio de los Países Bajos todavía dispone de un pequeño stock de pases para el viernes, mientras que el sábado y el domingo están completamente agotados allí. Para esos dos días, y para cualquiera que quiera más opciones para el viernes, StubHub es el mercado de reventa de referencia, con anuncios en directo en todas las tribunas y zonas de admisión general del circuito.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de los Países Bajos de F1?

Los precios de las entradas en Zandvoort varían en función del día, la tribuna y la antelación con la que compres, pero la forma más barata de entrar al circuito sigue siendo una entrada individual para el viernes, que cubre la primera sesión de entrenamientos y la clasificación Sprint.

Los anuncios actuales de StubHub para la carrera de 2026 muestran los siguientes precios de salida:

Viernes (entrenamientos y clasificación Sprint): desde 80 €

Sábado (F1 Sprint y clasificación): desde 199 €

Domingo (día de carrera): desde 355 €

Abono de 2 días, sábado y domingo: desde 474 €

Abono de 3 días, fin de semana completo: desde 443 €

El viernes sigue siendo, con diferencia, la forma más asequible de vivir un auténtico fin de semana de Fórmula 1 en Zandvoort, ya que ofrece rodaje en pista y el atractivo añadido de la clasificación Sprint por una fracción del coste de una entrada para el día de carrera. Para los aficionados con un presupuesto más ajustado, es claramente la mejor puerta de entrada al evento en relación calidad-precio.

Los precios en el mercado de reventa cambian constantemente a medida que varía la demanda, por lo que las cifras pueden subir cuanto más se acerque el evento. Las zonas de admisión general alrededor de las dunas suelen situarse en la parte baja del mercado, mientras que los asientos reservados en tribunas de lugares icónicos como la curva Tarzan o la peraltada Arie Luyendijkbocht de la curva 14 tienen un precio superior.

Todo lo que necesitas saber sobre el Circuit Zandvoort

El Circuit Zandvoort está situado entre las dunas de arena de la costa neerlandesa del mar del Norte, a unos 40 kilómetros al oeste de Ámsterdam, lo que lo convierte en uno de los escenarios más pintorescos del calendario de la Fórmula 1. El trazado de 4,259 km y 14 curvas es famoso por sus curvas peraltadas, una rareza en la Fórmula 1 moderna. La curva 3, conocida como Hugenholtzbocht, y la curva 14, la Arie Luyendijkbocht, tienen ambas un peralte del 18 por ciento, o 32 grados, lo que favorece carreras más igualadas y más oportunidades de adelantamiento de las que permitía el trazado clásico.

El origen del recinto se remonta a 1939, cuando se construyó un circuito urbano temporal utilizando carreteras que habían quedado tras la construcción en tiempos de guerra, antes de abrir oficialmente como pista permanente en 1948. Entre 1950 y 1985 albergó el Gran Premio de los Países Bajos como una prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, con ganadores legendarios como Alberto Ascari, Jackie Stewart, Niki Lauda y Alain Prost, antes de perder su lugar en el calendario durante más de tres décadas.

El regreso de la Fórmula 1 en 2021 transformó Zandvoort en una de las entradas más codiciadas del deporte, en gran parte gracias al dominio de Verstappen y a la enorme dimensión del apoyo de los aficionados neerlandeses que descienden sobre la localidad costera cada agosto. Las propias dunas actúan como tribunas naturales, ofreciendo a los espectadores puntos de vista poco habituales sobre varias curvas al mismo tiempo, algo que pocos otros circuitos del calendario pueden ofrecer.

Con 2026 marcada por ahora como la última aparición programada del evento en el circuito de Zandvoort, y con una F1 Sprint añadida al fin de semana por primera vez, todo apunta a que será uno de los Grandes Premios más históricos y más difíciles de presenciar de la temporada. Los aficionados que quieran formar parte de ello deberían asegurarse sus entradas lo antes posible.