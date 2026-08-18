Las entradas para el GP de Azerbaiyán de F1 ya están a la venta para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 de 2026, que se celebrará en el Circuito Urbano de Bakú del 24 al 26 de septiembre de 2026. La 10ª edición de la carrera abre la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1 en una ciudad que vive del caos: Max Verstappen ganó aquí en 2025 tras un récord de seis banderas rojas en la clasificación, y un nuevo acuerdo mantiene a Bakú en el calendario al menos hasta 2030.

La demanda de entradas para la F1 en Bakú crece cada año, así que GOAL tiene todo lo que necesitas, desde las entradas generales más baratas hasta la hospitalidad del Paddock Club, para asegurar tus entradas para el GP de Azerbaiyán de F1 antes de que se agoten las mejores tribunas.

¿Cuándo es el GP de Azerbaiyán de F1?

El GP de Azerbaiyán de F1 de 2026 se celebrará del jueves 24 de septiembre al sábado 26 de septiembre de 2026 en el Circuito Urbano de Bakú, en Bakú, Azerbaiyán. De forma inusual, el día de la carrera será el sábado 26 de septiembre en lugar del tradicional domingo, así que revisa bien tus planes de viaje antes de reservar vuelos y hoteles.

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Jueves, 24 de septiembre de 2026 Entrenamientos 1 y Entrenamientos 2 Circuito Urbano de Bakú, Bakú Entradas Viernes, 25 de septiembre de 2026 Entrenamientos 3 y Clasificación Circuito Urbano de Bakú, Bakú Entradas Sábado, 26 de septiembre de 2026 Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 (día de carrera) Circuito Urbano de Bakú, Bakú Entradas

¿Dónde comprar entradas para el GP de Azerbaiyán de F1?

El mejor lugar para comprar entradas online para el GP de Azerbaiyán de F1 es StubHub, donde puedes comparar precios de todas las tribunas y zonas de admisión general en un solo lugar. Cada compra está respaldada por la garantía FanProtect de StubHub, lo que significa que tus entradas están cubiertas al 100 %, y además suele ser donde encontrarás los asientos disponibles más baratos, especialmente en secciones populares que ya se han agotado por los canales oficiales.

Las entradas también se venden a través del promotor oficial de la carrera en azerbaijangp.com y mediante la web y la aplicación móvil del Circuito Urbano de Bakú. Una preventa early bird se lanzó en diciembre de 2025 con un 20 % de descuento hasta el 15 de diciembre y un 15 % hasta el 31 de enero de 2026. Ese periodo ya ha terminado, por lo que ahora se aplican los precios de venta general en todas partes, y tribunas muy demandadas como Azneft e Icheri Sheher suelen agotarse mucho antes del fin de semana de carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el GP de Azerbaiyán de F1?

Las entradas más baratas para el GP de Azerbaiyán de F1 son las de admisión general con acceso libre, que suelen partir de unos 150 dólares para todo el fin de semana de carrera, lo que convierte a Bakú en una de las pruebas más asequibles del calendario de la Fórmula 1. Así se distribuyen los precios en cada categoría de entrada:

Admisión general (acceso libre): desde unos 150 dólares para el fin de semana. Acceso a zonas de pie y de visión alrededor del circuito, incluidos puntos junto al tramo a fondo al lado del paseo marítimo del Caspio

Entradas de tribuna: aproximadamente de 250 a 600 dólares para el fin de semana, según la ubicación. Zonas prémium como la tribuna Azneft, cerca de la sección del castillo, y la recta principal alcanzan los precios más altos

Entradas infantiles: con descuento para edades de 2 a 16 años cuando van acompañados de un adulto, lo que convierte esta prueba en una de las más pensadas para familias del calendario

Paquetes de tribuna de F1 Experiences: desde unos 899 dólares , con extras como un paseo exclusivo por el pit lane y una foto con el trofeo del campeonato

Formula 1 Paddock Club: 6.499 dólares por tres días, el acceso al Paddock Club más barato de toda la temporada 2026, con gastronomía gourmet, barras libres y paseos diarios por el pit lane incluidos

Paquetes Legend: hasta 9.600 dólares , añadiendo un VIP Paddock Pass a la experiencia completa del Paddock Club

Si buscas el precio más bajo posible, consulta primero StubHub, ya que los precios de reventa pueden caer por debajo de su valor facial a medida que se acerca la carrera. En Bakú merece la pena subir de categoría a una tribuna, ya que las vistas desde la admisión general son limitadas en un circuito urbano. Ten en cuenta que todos los precios del promotor incluyen el 18 % de IVA de Azerbaiyán.

Todo lo que necesitas saber sobre el GP de Azerbaiyán de F1

El Gran Premio de Azerbaiyán se incorporó al calendario de la Fórmula 1 en 2017, un año después de que Bakú acogiera por primera vez el campeonato bajo la denominación de Gran Premio de Europa en 2016. En menos de una década, se ha ganado la reputación de ser el gran generador de caos del deporte. Los reinicios, los coches de seguridad, los dramas con los neumáticos y los podios improbables se han convertido aquí en la norma, y la edición de 2026 marca la décima vez que los coches de F1 recorrerán la capital azerbaiyana.

La carrera de 2026 añade un interés extra. Será la primera prueba en Bakú de la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1, con coches más ligeros y ágiles, combustibles sostenibles y una parrilla ampliada, así que nadie puede predecir con seguridad quién será rápido cuando el paddock llegue en septiembre. Verstappen ganó aquí en 2025, pero Bakú tiene la costumbre de coronar a vencedores sorpresa, desde la remontada de Daniel Ricciardo en 2017 hasta las repetidas exhibiciones de Sergio Pérez en circuitos urbanos.

El fin de semana de carrera también es mucho más que la acción en pista. El evento de 2026 contará con un concierto principal de la banda de indie pop Glass Animals como parte del programa de entretenimiento, y la propia ciudad se convierte en un gran festival para los aficionados. Septiembre en Bakú trae temperaturas agradables de alrededor de 27 grados Celsius, ideales para explorar la Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el paseo marítimo y las famosas Flame Towers entre sesiones.

Todo lo que necesitas saber sobre el Circuito Urbano de Bakú

El Circuito Urbano de Bakú es un trazado urbano de 6,003 kilómetros en el centro de Bakú, Azerbaiyán, con 20 curvas y una de las secciones a fondo más largas de la Fórmula 1. Diseñado por Hermann Tilke, el circuito bordea la orilla occidental del mar Caspio y se estrecha hasta solo 7,6 metros entre las curvas 7 y 8 en la sección del castillo, apenas lo suficientemente ancho para tres coches en paralelo. Esa combinación de muros estrechos y poco indulgentes con enormes oportunidades de rebufo es exactamente la razón por la que Bakú produce tanto drama.

Para los espectadores, el trazado es un regalo. Como el circuito atraviesa el centro de la ciudad, la mayoría de las tribunas están a poca distancia a pie de hoteles, restaurantes y estaciones de metro, y los aficionados pueden disfrutar de vistas de murallas medievales por un lado y relucientes torres modernas por el otro. Las tribunas Azneft, Sahil, Mugham y Absheron están entre las más populares, ya que ofrecen vistas de las pantallas gigantes y de fuertes zonas de frenada donde se producen los adelantamientos.

Llegar es sencillo. El Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev está a unos 25 minutos del circuito, y la red de metro y autobuses de Bakú facilita el desplazamiento el día de la carrera. Las entradas se entregan como cómodos billetes electrónicos para imprimir en casa, así que no hay nada que recoger a la llegada. Con la carrera asegurada en el calendario al menos hasta 2030 y una demanda que crece cada temporada, la decisión inteligente es simple: compra hoy mismo tus entradas para el GP de Azerbaiyán de F1 en StubHub y empieza a planear un fin de semana inolvidable en Bakú.