Cómo comprar entradas para Amr Diab en Dubái en 2026: Fechas, precios y más

Amr Diab, el indiscutible rey del pop árabe, regresa a Dubái con su electrizante presencia sobre el escenario para ofrecer un gran concierto en la Coca-Cola Arena el sábado 7 de noviembre de 2026. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, el icono de la música egipcia sigue cautivando al público de todo el mundo con su inconfundible sonido mediterráneo.

Tras el cambio de fecha del concierto previsto inicialmente para la primavera, la demanda para esta gran cita otoñal está en máximos históricos. Los aficionados se preparan para cantar tanto sus himnos clásicos como sus éxitos más recientes.

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¿Cuándo es el concierto de Amr Diab?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Sábado 7 de noviembre de 2026, 21:00 Amr Diab en directo en Dubái Coca-Cola Arena, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Entradas

El concierto está previsto para las 21:00 y las puertas se abrirán dos horas antes del espectáculo.

¿Dónde comprar entradas para Amr Diab?

Las entradas oficiales para el concierto de Amr Diab en Dubái se pueden comprar directamente en la web de Coca-Cola Arena y enPlatinumlist.

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¿Cuánto cuestan las entradas para Amr Diab?

Hay opciones para todos los presupuestos, con entradas estándar a precios muy asequibles. En la plataforma oficial de Coca-Cola Arena, los precios parten de 245 AED para la categoría Bronze, la forma más barata de disfrutar del concierto en directo.

Las categorías de entradas oficiales y sus precios iniciales son:

Bronze L4: desde 245 AED

Pearl L4: desde 295 AED

Gold L4: desde 345 AED

Regular Standing (a partir de 14 años): desde 395 AED

Silver: desde 395 AED

Diamond: desde 595 AED

Fanpit Standing (a partir de 14 años): desde 645 AED

Premium: desde 695 AED

Premium Diamond: desde 795 AED

Platinum: desde 1.095 AED

VIP: desde 1.295 AED

VVIP: desde 1.495 AED

Si se agotan las entradas de venta general por los canales oficiales, plataformas de reventa como Platinumlist ofrecen otra opción para conseguir localidades a última hora, con precios que suelen partir de unos 350 AED.

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Todo lo que necesitas saber sobre Amr Diab

Amr Diab, conocido cariñosamente como El Hadaba, es uno de los artistas de mayor éxito comercial del mundo árabe. Posee un récord Guinness por ser el artista de Oriente Medio que más World Music Awards ha ganado. Sus conciertos son famosos por sus producciones llenas de energía, su iluminación de primer nivel y sus repertorios que recorren toda su carrera.

El concierto de noviembre de 2026 es la nueva fecha oficial de la actuación prevista anteriormente para abril. Todas las entradas compradas para la fecha original siguen siendo válidas para el espectáculo del sábado 7 de noviembre de 2026.

Información importante sobre el evento y normas del recinto: