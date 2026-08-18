El Philadelphia Union está cogiendo temperatura en el momento justo. Tras un inicio lento en la campaña 2026 de la MLS, el equipo de Bradley Carnell ha encadenado cuatro victorias consecutivas, incluida una remontada ante New York City FC, y ahora llega la noche más importante de su temporada hasta el momento.

Lionel Messi e Inter Miami visitan Subaru Park el miércoles 19 de agosto, apenas unos días después de que el argentino regresara de la final del Mundial, en lo que es, con diferencia, la entrada más cotizada de Chester este año. Más allá de eso, todavía quedan otros ocho partidos en casa mientras los vigentes ganadores de la Supporters' Shield buscan otra larga carrera en los playoffs.

La demanda será feroz para las grandes citas, así que deja que GOAL te explique cómo puedes asegurarte tu asiento para los próximos partidos del Philadelphia Union, incluido dónde puedes comprarlos y cuánto costarán.

¿Cuáles son los próximos partidos del Philadelphia Union?

A continuación puedes consultar los partidos que le quedan al Philadelphia Union en la temporada regular 2026 de la MLS:

Fecha Partido Estadio Entradas Mié. 19 de ago., 19:30 ET Philadelphia Union vs Inter Miami Subaru Park, Chester Entradas Dom. 23 de ago., 20:30 ET Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium, Austin Entradas Sáb. 29 de ago., 19:30 ET New York Red Bulls vs Philadelphia Union Sports Illustrated Stadium, Harrison Entradas Sáb. 5 de sep., 19:30 ET Philadelphia Union vs CF Montreal Subaru Park, Chester Entradas Mié. 9 de sep., 19:30 ET Philadelphia Union vs FC Cincinnati Subaru Park, Chester Entradas Lun. 14 de sep., 21:00 ET San Diego FC vs Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Entradas Dom. 20 de sep., 20:30 ET Sporting Kansas City vs Philadelphia Union Children's Mercy Park, Kansas City Entradas Sáb. 26 de sep., 19:30 ET Philadelphia Union vs Orlando City Subaru Park, Chester Entradas Sáb. 10 de oct., 19:30 ET Philadelphia Union vs Real Salt Lake Subaru Park, Chester Entradas Jue. 15 de oct., 20:30 ET Chicago Fire vs Philadelphia Union Soldier Field, Chicago Entradas Sáb. 17 de oct., 14:30 ET Philadelphia Union vs Charlotte FC Subaru Park, Chester Entradas Sáb. 24 de oct., 19:30 ET Philadelphia Union vs New England Revolution Subaru Park, Chester Entradas Jue. 29 de oct., 20:30 ET Nashville SC vs Philadelphia Union Geodis Park, Nashville Entradas Sáb. 31 de oct., 14:00 ET FC Cincinnati vs Philadelphia Union TQL Stadium, Cincinnati Entradas Sáb. 7 de nov., 17:00 ET Philadelphia Union vs Toronto FC Subaru Park, Chester Entradas

Cómo comprar entradas del Philadelphia Union

La forma más sencilla y fiable de comprar entradas del Philadelphia Union es a través de StubHub, donde hay entradas verificadas disponibles para todos los partidos que quedan, tanto en casa como fuera, los precios se actualizan en tiempo real y puedes comparar asientos en todo el estadio antes de comprar.

Tanto si buscas una entrada para un solo partido en una tranquila noche entre semana como si necesitas localidades de última hora para los encuentros más importantes de la temporada, StubHub tiene opciones en todos los rangos de precios. Para partidos de alta demanda como la visita de Inter Miami, comprar lo antes posible te da la mayor variedad de zonas y los mejores precios antes de que la oferta se reduzca.

¿Cuánto cuestan las entradas del Philadelphia Union?

Para los partidos estándar de la temporada regular en Subaru Park, las entradas del Philadelphia Union suelen costar entre 40 y 80 USD, con precios que varían en función del rival, el día de la semana y la ubicación, ya sea sentado o de pie, dentro del estadio.

Los grandes partidos son otra historia. Las entradas para la visita de Inter Miami tienen un sobreprecio considerable, como ocurre allí donde juega Messi, así que para ese encuentro hay que esperar precios muy por encima del rango habitual. En StubHub, los precios de los partidos restantes fluctúan en función de la demanda, y los asientos más baratos para las noches más importantes son los primeros en desaparecer, por lo que comprar pronto es la jugada más inteligente.

¿Qué esperar del Philadelphia Union en 2026?

El Union afronta este tramo como vigente campeón de la Supporters' Shield, después de haber terminado en lo más alto de la temporada regular de 2025 con 66 puntos y la menor cifra de goles encajados de la MLS bajo las órdenes del entrenador Bradley Carnell. La campaña 2026 comenzó despacio, pero la fórmula que le dio la Shield, defensa organizada, ataques verticales rápidos y un público incansable en casa, ha vuelto a funcionar con cuatro victorias consecutivas antes del duelo ante Miami.

El calendario restante ofrece varias fechas señaladas para los aficionados. La noche de Messi el 19 de agosto es el gran reclamo evidente, pero el tramo final también incluye dos duelos ante uno de los pesos pesados de la Conferencia Este, FC Cincinnati, una visita de rivalidad a New York Red Bulls y un último partido en casa ante Toronto el 7 de noviembre que podría tener implicaciones en la colocación para los playoffs.

En Subaru Park, espera un River End a pleno pulmón. El grupo de animación Sons of Ben convierte cada partido en casa en un acontecimiento y, cuando suena Doop tras un gol del Union, hay pocos ambientes mejores en la MLS.

Historia de Subaru Park

Subaru Park es un estadio específico para fútbol con capacidad para 18.500 espectadores en Chester, Pensilvania, situado junto al Commodore Barry Bridge, en la ribera del río Delaware. El recinto es el campo del Philadelphia Union desde su inauguración en 2010.

El diseño compacto del estadio mantiene cada asiento cerca del terreno de juego, lo que explica en gran parte por qué está considerado uno de los mejores lugares para ver fútbol en Estados Unidos. Además del fútbol, Subaru Park ha acogido numerosos partidos de rugby union, incluidos encuentros universitarios, un duelo de la Premiership inglesa entre Newcastle Falcons y Saracens, y un partido internacional entre Estados Unidos y los Maori All Blacks.